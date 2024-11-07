ЗМІ назвали українського голкіпера "Бенфіки" росіянином: Трубін відповів (скриншоти)

Португальське видання A Bola ідентифікувало голкіпера "орлів" як "російського воротаря". У відповідь Анатолій Трубін залишивши лаконічне послання для журналістів у своїй соцмережі.

У середу, 6 листопада, в рамках 4-го туру Ліги чемпіонів сезону-2024/2025 відбувся матч між "Баварією" та "Бенфікою" на "Альянц Арені" у Мюнхені. Лісабонський клуб, за який грає український воротар Анатолій Трубін, програв з рахунком 1:0. Однак голкіпер став героєм зустрічі, здійснивши 9 вражаючих сейвів. Одне з найбільших португальських видань A Bola взяло інтерв'ю в Трубіна назвавши його "guarda-redes russo", що в перекладі означає "російський воротар".

"Російський воротар каже, що завжди намагається тримати свої ворота на нуль", — йдеться у матеріалі.

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Помилку видання виправило, але не одразу.

Фото: Скриншот

Анатолій Трубін не залишився осторонь і лаконічно прокоментував ситуацію в соцмережі Instagram. Він опублікував своє фото з українським прапором і підписом: "Для всіх ЗМІ: Я — українець."

Фото: Скриншот

Цього сезону Трубін зіграв за "орлів" 12 матчів, зберігши ворота "сухими" в половині ігор. Наступний поєдинок у Лізі чемпіонів "Бенфіка" проведе 27 листопада проти Монако.

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