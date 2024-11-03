"Вони дійсно не віддупляють": боєць UFC розповів, що думають за кордоном про війну в Україні (відео)

Український напівважковаговик Ігор Потєря заявив, що іноземці часто не до кінця розуміють, наскільки страшні події відбуваються в Україні. За його словами, люди продовжують жити своїм життям.

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Український боєць змішаних єдиноборств, який виступає під егідою UFC у напівважкій ваговій категорії, чемпіон WWFC Ігор Потєря поділився своїми думками щодо сприйняття війни за кордоном. В інтерв'ю на YouTube-каналі RADICAL MMA він також прокоментував рішення української фехтувальниці і олімпійської чемпіонки Ольги Харлан, яка відмовилася потиснути руку росіянці на чемпіонаті світу у 2023 році, через що була дискваліфікована.

За його словами, іноземці часто не до кінця розуміють, наскільки страшні події відбуваються в Україні.

"Вони дійсно не віддупляють, що коїться, скільки людей загинуло. Знаєш, люди зараз живуть своїм життям, вони все забули, що коїлося в Бучі, що стільки людей наших немає, які були жахливі вбивства. На жаль, це все забувається, життя далі йде. Розсудлива людина все знає, все пам’ятає і нікого не забуде", — сказав Потєря.

Український напівважковаговик зізнався, що спортсменам важко залишатися осторонь, оскільки ситуація в Україні емоційно впливає на них, зокрема психологічно. Він вважає, що рішення Ольги Харлан продиктоване її глибоким усвідомленням подій та неможливістю сприймати спорт поза політикою.

"Вчинок Харлан? Я думаю, причина, чому вона так зробила — бо вона думками там, вона розсудлива людина. Політика завжди пов’язана зі спортом", — зазначив боєць.

Нагадаємо, 16 вересня ексфутболіст національної збірної України та донецького "Шахтаря" Анатолій Тимощук, який працює асистентом тренера в російському "Зеніті", передав свою футболку на аукціон на підтримку ЗС РФ.

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