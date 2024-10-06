Найкращий тенісист світу одружується з росіянкою (відео)

Перша ракетка світу Яннік Сіннер зробив пропозицію Анні Калинській. Пара зустрічалась лише п'ять місяців.

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23-річний італієць Яннік Сіннер та 25-річна російська тенісистка Анна Калінська оголосили про свої стосунки у травні цього року через два місяці після закінчення турніру Roland Garros. Таблоїди пишуть, що пара вирішила заручитись на вечірці в Нью-Йорку. Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Яннік Сіннер на 2024 US Open

Відомо, що пара підтримувала один одного з трибун на тенісних турнірах. Їх часто бачили за поцілунками.

Інсайдери кажуть, що Сіннер запропонував Анні одружитись під час вечірки у Нью-Йорку, яка була влаштована на честь його чергової перемоги. Роздратований увагою, яка була прикута до пари, Сіннер нібито запитав у своєї подруги, чи не хоче вона вийти за нього, що усі чутки статус їх відносин припинились. Та відповіла, що згодна.

Яннік Сіннер та Анна Калінська

Анна Калінська живе та тренується у США, у місті Маямі. Батько Ганни – Микола Дмитрович – начальник збірної Росії з бадмінтону, у минулому бадмінтоніст, майстер спорту СРСР. Мати тенісистки також була бадмінтоністкою, а згодом працювала дитячим тренером. Брат Микола — футболіст, півзахисник "Нижнього Новгороду".

Анна Калінська

До Сіннера Анна зустрічалася з австралійським тенісистом Ніком Кірьосом.

Калінська є переможницею трьох турнірів WTA у парному розряді; фіналістка одного юніорського турніру Великого шолома в одиночному розряді (Відкритий чемпіонат Франції-2015); переможниця одного юніорського турніру Великого шолома у парному розряді (Відкритий чемпіонат Австралії-2016). Найкращими досягненнями у дорослій кар'єрі є вихід до чвертьфіналу Australian Open-2023. У 2022-му та 2024 роках змогла пробитися до другого раунду Roland Garros. Її топовий виступ на Wimbledon відбувся 2021 року (також 2-й раунд).

Сіннер народився в німецькомовному Південному Тіролі. Його першою пристрастю були лижі, на які він став ще у три роки. У вісім він став національним чемпіоном з гірськолижного спорту для дітей свого віку. Спочатку теніс займав у його житті лише третє місце після гірськолижного спорту й футболу, але в 13 років він почав грати в теніс серйозно. Через відносно пізній початок, він не мав особливих успіхів на юніорському рівні.

Нагадаємо, під час Олімпіади в Парижі казахська тенісистка російського походження Юлія Путінцева не зіграла матч із українкою Мартою Костюк. Вона прибула в олімпійське селище, почала тренування, але згодом заявила, що не буде грати через травму.