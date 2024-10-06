Лучший теннисист мира женится на россиянке (видео)

Первая ракетка мира Янник Синнер сделал предложение Анне Калинской. Пара встречалась всего пять месяцев.

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23-летний итальянец Янник Синнер и 25-летняя российская теннисистка Анна Калинская объявили о своих отношениях в мае этого года через два месяца после окончания турнира Roland Garros. Таблоиды пишут, что пара решила обручиться на вечеринке в Нью-Йорке. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Янник Синнер на 2024 US Open

Известно, что пара поддерживала друг друга с трибун на теннисных турнирах. Их часто видели за поцелуями.

Инсайдеры говорят, что Синнер предложил Анне жениться во время вечеринки в Нью-Йорке, которая была устроена в честь его очередной победы. Раздраженный вниманием, которое было приковано к паре, Синнер якобы спросил у своей подруги, не хочет ли она выйти за него, что все слухи статус их отношений прекратились. Та ответила, что согласна.

Янник Синнер и Анна Калинская

Анна Калинская живет и тренируется в США, в городе Майами. Отец Анны — Николай Дмитриевич — начальник сборной России по бадминтону, в прошлом бадминтонист, мастер спорта СССР. Мать теннисистки также была бадминтонисткой, а впоследствии работала детским тренером. Брат Николай — футболист, полузащитник "Нижнего Новгорода".

Анна Калинская

До Синнера Анна встречалась с австралийским теннисистом Ником Кирьосом.

Калинская является победительницей трех турниров WTA в парном разряде; финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2015); победительница одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2016). Лучшими достижениями во взрослой карьере является выход в четвертьфинал Australian Open-2023. В 2022-м и 2024 годах смогла пробиться во второй раунд Roland Garros. Ее топовое выступление на Wimbledon состоялось в 2021 году (также 2-й раунд).

Синнер родился в немецкоязычном Южном Тироле. Его первой страстью были лыжи, на которые он встал еще в три года. В восемь он стал национальным чемпионом по горнолыжному спорту для детей своего возраста. Сначала теннис занимал в его жизни лишь третье место после горнолыжного спорта и футбола, но в 13 лет он начал играть в теннис серьезно. Из-за относительно позднего начала, он не имел особых успехов на юниорском уровне.

Напомним, во время Олимпиады в Париже казахская теннисистка российского происхождения Юлия Путинцева не сыграла матч с украинкой Мартой Костюк. Она прибыла в олимпийскую деревню, начала тренировки, но впоследствии заявила, что не будет играть из-за травмы.