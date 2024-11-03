"Они действительно не отдупляют": боец UFC рассказал, что думают за границей о войне в Украине (видео)

Украинский полутяжеловес Игорь Потеря заявил, что иностранцы часто не до конца понимают, насколько страшные события происходят в Украине. По его словам, люди продолжают жить своей жизнью.

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Украинский боец смешанных единоборств, выступающий под эгидой UFC в полутяжелой весовой категории, чемпион WWFC Игорь Потеря поделился своими мыслями относительно восприятия войны за рубежом. В интервью на YouTube-канале RADICAL MMA он также прокомментировал решение украинской фехтовальщицы и олимпийской чемпионки Ольги Харлан, которая отказалась пожать руку россиянке на чемпионате мира в 2023 году, из-за чего была дисквалифицирована.

По его словам, иностранцы часто не до конца понимают, насколько страшные события происходят в Украине.

"Они действительно не отдупляют, что творится, сколько людей погибло. Знаешь, люди сейчас живут своей жизнью, они все забыли, что творилось в Буче, что столько людей наших нет, какие были ужасные убийства. К сожалению, это все забывается, жизнь дальше идет. Здравомыслящий человек все знает, все помнит и никого не забудет", — сказал Потеря.

Украинский полутяжеловес признался, что спортсменам трудно оставаться в стороне, поскольку ситуация в Украине эмоционально влияет на них, в частности психологически. Он считает, что решение Ольги Харлан продиктовано ее глубоким осознанием событий и невозможностью воспринимать спорт вне политики.

"Поступок Харлан? Я думаю, причина, почему она так сделала — потому что она мыслями там, она здравомыслящий человек. Политика всегда связана со спортом", — отметил боец.

Напомним, 16 сентября экс-футболист национальной сборной Украины и донецкого "Шахтера" Анатолий Тимощук, который работает ассистентом тренера в российском "Зените", передал свою футболку на аукцион в поддержку ВС РФ.

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