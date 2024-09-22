Экс-игрок сборной Украины Анатолий Тимощук передал свою футболку на аукцион в поддержку ВС РФ

Всего на аукцион выставили 10 футболок игроков и тренера "Зенита", однако их купили намного дешевле, дав от 26 тыс. до 80 тыс. рублей.

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Бывший футболист ФК "Волынь", национальной сборной Украины и донецкого "Шахтера" Анатолий Тимощук, который сейчас живет в РФ и работает ассистентом тренера в "Зените" (Санкт-Петербург), передал свою футболку с автографом на аукцион, где собирали средства для Курской области. Соответствующая информация и фото спортсмена с футболкой в руках опубликовал Telegram-канал "Русский Фанатский Аукцион".

Тимощук появился в этой футболке во время товарищеского матча между "Зенитом" и казахстанским "Кайратом".

Фото: скрин

В описании лота говорится, что футболка с надписью "Город-герой Ленинград" и автографом футболиста изготовлена в цветах блокадной ленты к матчу в День памяти жертв блокады Ленинграда, а вырученные средства будут направлены в Курскую область.

В итоге за нее выручили 700 тысяч рублей (примерно $7500), что в разы больше, чем за каждую из девяти футболок других членов команды.

Организаторы аукциона не уточняют, на какие именно цели пойдут деньги, но канал, где он проходил, поддерживает российских военных, собирая для них средства.

После начала вооруженной российской агрессии против Украины уроженец Луцка бывший украинский футболист никак не высказался по поводу агрессии РФ, что стало поводом для введения в отношении его санкций. В конце 2022 года он заявил, что не видит разницы между россиянами и украинцами, а войну назвал в духе Путина – "специальной военной операцией".

"Люди всегда будут говорить и плохое, и хорошее, а те, кто говорит, какой я плохой, пусть вспомнят, сколько матчей я сыграл за сборную Украины и сколько пользы ей принес. То, что я молчу о "СВО", не говорит о том, что я поддерживаю ее или нет. У каждого есть своя позиция, моя – в том, что не все так однозначно, поэтому я стараюсь об этом не говорить", – сказал футболист.

Украинская ассоциация футбола запретила Тимощуку заниматься административной, спортивной или другой деятельностью, связанной с футболом, из-за поведения, которое вредит репутации футбола и УАФ. Его лишили всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка Украины, Суперкубка Украины. Его также решили лишить тренерской лицензии Pro-UEFA и всех государственных наград и почетных званий.

В свою очередь Тимощук категорически с этим не согласился и подал иск в Спортивный арбитражный суд по обжалованию этого решения.

30 марта 2022-го, в день рождения Тимощука, решением мэрии Луцка его лишили его звания "Почетный гражданин города Луцка". В январе 2023 году футболист также попал в санкционный список публичных лиц СНБО на 10 лет.

Ранее Фокус писал, что отец Тимощука записался в тероборону в Луцке.