"Не все так однозначно": экс-капитан сборной Украины Тимощук впервые высказался о вторжении

Уроженец Луцка не видит разницы между украинцами и россиянами и утверждает, что в Санкт-Петербурге его "пока все устраивает".

Related video

Экс-капитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук впервые прокомментировал войну в Украине и заявил, что в ней "не все так однозначно". Эти заявления прозвучали в интервью фанатскому движению "Зенита", пишут "Волинські новини".

43-летний тренер российского "Зенита" дал интервью сайту фанатского движения питерского клуба, заявив, что пока не собирается возвращаться в Украину. И не считает, что его нужно критиковать за то, что он не поддержал Украину в войне.

"Люди всегда будут говорить и плохое, и хорошее, а те, кто говорит, какой я плохой, пусть вспомнят, сколько матчей я сыграл за сборную Украины и сколько пользы ей принес. То, что я молчу о "СВО", не говорит о том, что я поддерживаю ее или нет. У каждого есть своя позиция, моя – в том, что не все так однозначно, поэтому я стараюсь об этом не говорить", – заявил Тимощук.

Тимощук заявил, что не чувствует разницу между украинцами и россиянами и их менталитетом. И заявил, что у него нет планов возвращаться в Украину.

"Собираюсь ли я возвращаться в Украину после завершения войны? Пока таких планов у меня нет. Посмотрим, как будет в будущем. В России я уже живу много лет, дети тут ходят в школу. Я не вижу разницы между народами Украины и России. У нас у всех одинаковое мышление и менталитет. "Зенит" — мой дом, и я не собираюсь отсюда уезжать. Пока меня все устраивает", — заявил Тимощук.

Напомним, что уроженец Луцка Анатолий Тимощук, переехал в РФ еще в 2007 году, когда перешел из ФК "Шахтера" в питерский "Зенит", войдя со временем в тренерский штаб этого футбольного клуба.

Украинская ассоциация футбола лишила Тимощука, в активе которого рекордные 144 матча в футболке сборной, тренерской лицензии, титулов и званий, Луцкий городской совет — звания почетного гражданина города, а в музее футбола в Буковеле убрали памятные вещи Тимощука.

Кроме этого он попал в список лиц, против которых рекомендовано ввести санкции.

Напомним, ранее Андрей Шевченко, другие известные украинцы, а также голливудские актеры, объединились, чтобы помочь украинским врачам.