Футболист Андрей Шевченко, актер Лив Шрайбер и другие послы United24 объединились, чтобы помочь украинским врачам

Амбассадоры United24 встретились с президентом Украины, чтобы обсудить, как помочь украинским врачам в условиях войны.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с амбассадорами инициированной им фандрейзинговой платформы United24, которая помогает украинцам пережить военное время. В Офис президента прибыли футболист Андрей Шевченко, боксер Александр Усик и американский астронавт Скотт Келли, а по видеосвязи присоединились: украинская теннисистка Элина Свитолина, американский актер Лив Шрайбер и историк Тимоти Снайдер.

Владимир Зеленский поблагодарил амбассадоров United24 за то, что они делают для Украины и украинцев.

[ + – ] Встреча амбассадоров United24 Фото: Офис президента

"Сегодня очень важно сохранять единство в мире по поддержке Украины, чтобы пройти этот сложный период. И я уверен на сто процентов, что мы победим", – сказал президент.

На встрече послы объединились, чтобы обсудить сбор средств на помощь украинским врачам, которые вынуждены работать и проводить операции при свете фонариков из-за постоянных ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины.

Зеленский отметил, что агрессор намерен продолжать эти атаки. Так что врачам требуются генераторы – не менее 1000 единиц.

Ко Дню благодарения 24 ноября звезда Голливуда Лив Шрайбер объявил сбор на генераторы, записав видеообращение. Он убежден, что эта кампания непременно будет иметь успех.

[ + – ] Встреча амбассадоров United24 Фото: Офис президента

27 ноября был записан ролик с участием Андрея Шевченко, Александра Усика и астронавта Скотта Келли, которые показывали достопримечательности Киева без света.

Так, футболист Андрей Шевченко рассказал, что впервые в жизни видел главный стадион страны – НСК "Олимпийский" – во тьме.

[ + – ] Андрей Шевченко на темном стадионе НСК "Олимпийский"

Легендарный астронавт и рекордсмен по времени пребывания в космосе Скотт Келли, который впервые приехал в Украину, сообщил, что во время съемок в больнице "Охматдет" пообщался с украинскими детьми, пострадавшими от атак российских военных.

А Александр Усик рассказал о мероприятии в Лос-Анджелесе, во время которого гранитный отпечаток его боксерской перчатки был продан на благотворительном аукционе за 100 тысяч долларов США. Затем неизвестный покупатель попросил подарить эту вещь президенту Украины.

"Мы собираем средства на 1000 генераторов для больниц по всей стране, которые из-за ракетных ударов постоянно остаются без света. Украинские медики – настоящие герои. Должны поддержать их, чтобы, как говорит президент Украины, свет победил тьму! Присоединяйтесь к сбору!", – призвал легенда украинского футбола Андрей Шевченко.

К слову, первые 100 тысяч долларов на генераторы уже собраны благодаря Ливу Шрайберу.

Напомним, теннисистка Элина Свитолина, которая проживает в Монако, организует благотворительный вечер 2 декабря с участием князя Альбера для сбора средств на генераторы для украинских больниц.