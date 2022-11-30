Футболіст Андрій Шевченко, актор Лієв Шрайбер та інші посли United24 об'єдналися, щоб допомогти українським лікарям

Амбасадори United24 зустрілися з президентом України, щоб обговорити, як допомогти українським лікарям в умовах війни.

Related video

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з амбасадорами ініційованої ним фандрейзингової платформи United24, яка допомагає українцям пережити воєнний час. До Офісу президента прибули футболіст Андрій Шевченко, боксер Олександр Усик та американський астронавт Скотт Келлі, а за допомогою відеозв'язку приєдналися: українська тенісистка Еліна Світоліна, американський актор Лієв Шрайбер та історик Тімоті Снайдер.

Володимир Зеленський подякував послам United24 за те, що вони роблять для України й українців.

[ + – ] Зустріч амбасадорів United24 Фото: Офис президента

"Сьогодні дуже важливо зберігати єдність у світі щодо підтримки України, щоб пройти цей складний період. І я впевнений на сто відсотків, що ми переможемо", — сказав президент.

На зустрічі посли об'єдналися, щоб обговорити збір коштів на допомогу українським лікарям, які змушені працювати та проводити операції при світлі ліхтариків через постійні удари ЗС РФ по енергетичній інфраструктурі України.

Зеленський зазначив, що агресор має намір продовжувати ці атаки. Отже, лікарям потрібні генератори — не менше 1 000 одиниць.

До Дня подяки 24 листопада зірка Голлівуду Лієв Шрайбер оголосив збір на генератори, записавши відеозвернення. Він переконаний, що ця кампанія неодмінно матиме успіх.

[ + – ] Зустріч амбасадорів United24 Фото: Офис президента

27 листопада було записано ролик за участю Андрія Шевченка, Олександра Усика та астронавта Скотта Келлі, які показували пам'ятки Києва без світла.

Так, футболіст Андрій Шевченко розповів, що вперше в житті бачив головний стадіон країни — НСК "Олімпійський" — у темряві.

[ + – ] Андрій Шевченко на темному стадіоні НСК "Олімпійський"

Легендарний астронавт і рекордсмен за часом перебування в космосі Скотт Келлі, який вперше приїхав в Україну, повідомив, що під час зйомок у лікарні "Охматдит" поспілкувався з українськими дітьми, які постраждали від атак російських військових.

А Олександр Усик розповів про захід у Лос-Анджелесі, під час якого гранітний відбиток його боксерської рукавички було продано на благодійному аукціоні за 100 тисяч доларів США. Відтак невідомий покупець попросив подарувати цю річ президентові України.

"Ми збираємо кошти на 1 000 генераторів для лікарень по всій країні, які через ракетні удари постійно залишаються без світла. Українські медики — справжні герої. Маємо підтримати їх, щоб, як каже президент України, світло перемогло темряву! Приєднуйтесь до збору!" — закликав легенда українського футболу Андрій Шевченко.

До речі, перші 100 тисяч доларів на генератори вже зібрано завдяки Лієву Шрайберу.

Нагадаємо, тенісистка Еліна Світоліна, яка проживає в Монако, організує благодійний вечір 2 грудня за участю князя Альбера для збору коштів на генератори для українських лікарень.