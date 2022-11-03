Еліна Світоліна залучила князя Монако для допомоги українцям

Захід у князівстві відома тенісистка анонсувала знімком у шикарному вечірньому вбранні.

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Еліна Світоліна, яка нещодавно народила доньку та насолоджується відпочинком, повідомила, що повертається до світського життя. Вона опублікувала пост в Instagram, у якому повідомила, що проведе благодійну гала-вечерю на підтримку України.

Еліна поділилася своїм фото, для якого вона позувала в розкішній чорній вечірній сукні.

[ + – ] Еліна Світоліна анонсувала захід у Монако

У коментарі до посту Світоліна написала, що гала-вечеря відбудеться найближчої п'ятниці в яхт-клубі Монако під патронатом князя Монако Альбера II. Зібрані на заході кошти будуть спрямовані на повоєнне відновлення українського тенісу та для допомоги сім'ям, які постраждали від російської агресії.

"Для мене це можливість ще раз нагадати всім, що війна триває. Моя мета — зібрати тих, хто підтримує Україну, та знайти нових друзів і партнерів для мого Фонду. Ми з командою свято віримо у перемогу та вже думаємо про повоєнне відновлення спортивної інфраструктури. Молоді таланти, які втекли з країни через війну, повинні знати, що скоро їм дуже радітимуть вдома", — написала тенісистка.

Нагадаємо, 15 жовтня Еліна Світоліна та її чоловік Гаель Монфіс уперше стали батьками. Доньку назвали Скай. Еліна та її сім'я проживають у Монте-Карло, що в Монако.