Элина Свитолина привлекла князя Монако для помощи украинцам

Мероприятие в княжестве известная теннисистка анонсировала снимком в шикарном вечернем наряде

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Элина Свитолина, которая недавно родила дочку и наслаждается отдыхом, сообщила, что возвращается к светской жизни. Она опубликовала пост в Instagram, в котором сообщила, что проведет благотворительный гала-ужин в поддержку Украины.

Элина поделилась своим фото, для которого она позировала в роскошном черном вечернем платье.

[ + – ] Элина Свитолина анонсировала мероприятие в Монако

В комментарии к посту Свитолина написала, что гала-ужин состоится в ближайшую пятницу в яхт-клубе Монако под патронатом князя Монако Альбера II. Собранные на мероприятии средства будут направлены на послевоенное восстановление украинского тенниса и для помощи семьям, пострадавшим от российской агрессии.

"Для меня это возможность еще раз напомнить всем, что война продолжается. Моя цель — собрать тех, кто поддерживает Украину, и найти новых друзей и партнеров для моего Фонда. Мы с командой свято верим в победу и уже думаем о послевоенном восстановлении спортивной инфраструктуры. Молодые таланты, бежавшие из страны из-за войны, должны знать, что скоро им будут очень рады дома", — написала теннисистка.

Напомним, 15 октября Элина Свитолина и ее муж Гаэль Монфис впервые стали родителями. Дочку назвали Скай. Элина и ее семья проживают в Монте-Карло, Монако.