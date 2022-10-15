Элина Свитолина впервые стала мамой

Молодые родители назвали девочку Скай.

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Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее муж, французская звезда тенниса Гаэль Монфис, стали родителями: у пары родилась дочь. Об этом молодая мать сообщила на своей странице в Instagram.

Спортсменка опубликовала фото руки девочки, а также своей и мужа.

"Что за ночь! Дамы и господа, поприветствуйте Скай Монфис! Не могу отблагодарить моего мужа за то, что он пережил этот незабываемый момент со мной", – написала Элина.

Пара рассказала о своих отношения в 2019 году. В 2021-м Монфис позвал Свитолину замуж, и она отвеила согласием. На помолвку он подарил ей кольцо стоимостью 700 тысяч евро.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла замуж за Монфиса 16 июля 2021 года. Церемония прошла в Швейцарии, в городе Ньон.

В мае этого года теннисистка сообщила, что они с супругом ждут появления первенца.

Рассказывая об отношениях с супругом, Свитолина отмеила, что у них есть брачный контракт. Украинская спортсменка отметила, что если женщина зарабатывает большие деньги, то нужно позаботиться о финансовой безопасности.