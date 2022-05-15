Теннисистка Свитолина объявила о беременности (фото)

Украинская спортсменка на своей странице в Instagram объявила пол ребенка и ориентировочную дату родов.

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о том, что ждет дочь. Об этом спортсменка написала на своей странице в социальной сети Instagram.

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27-летняя спортсменка опубликовала фото со своим супругом, французским теннисистом Гаэлем Монфисом, и написала пост, в котором сообщила о своей беременности.

"С сердцем, наполненным любовью и счастьем, мы рады сообщить, что в октябре мы ждем девочку", — написала Свитолина.

[ + – ] Элина Свитолина и Гаэль Монфис станут родителями

В комментариях к посту Свитолину поздравили украинские спортсмены: олимпийский чемпион Токио Жан Беленюк, легкоатлетки Юлия Левченко и Виктория Ткачук и теннисистка Ольга Савчук.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис сыграли свадьбу летом 2021 года. Церемония прошла в Швейцарии, в городе Ньон. О начале близких отношениях украинки и француза стало известно в 2019 году. Отметим, что Монфис старше Свитолиной на 8 лет.

В 2022 году Элина Свитолина сыграла на турнирах WTA в Аделаиде, Мельбурне (Australian Open), Дубаи, Дохе, Монтеррее, Индиан-Уэллсе и Майами.

Напомним, в ноябре прошлого года Элина Свитолина рассказала о деталях своей семейной жизни. В частности, теннисистка призналась, что у нее с супругом есть брачный контракт. Украинская спортсменка отметила, что если женщина зарабатывает большие деньги, то нужно позаботиться о финансовой безопасности.

Ранее Фокус рассказывал, что украинская теннисистка Элина Свитолина взяла паузу в карьере после нескольких неудачных выступлений. Объявляя о перерыве в карьере, девушка отметила, что пока не может полноценно играть в теннис, из-за боли в спине. Также теннисистка отметила, что война в Украине наложила свой отпечаток на ее моральном состоянии, однако иногда это помогало ей продолжать борьбу на корте.