Есть брачный контракт: Свитолина рассказала о семейном бюджете с Монфисом (видео)

Украинская теннисистка считает, что если женщина зарабатывает большие деньги, то нужно позаботится о финансовой безопасности.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о том, как распределяются деньги в ее семье с теннисистом Гаэлем Монфисом. 27-летняя теннисистка в интервью проекту "Слава+" на YouTube-канале "Люкс ФМ" отметила, что у них с супругом есть общий бюджет, но в то же время, часть средств они свободно тратят в индивидуальном порядке.

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"У каждого свое — у нас есть такой формат, но также у нас есть общий бюджет, которым мы пользуемся вместе. У меня есть мои деньги, которые я трачу на приезды, на тренеров и на все остальное. И есть его деньги, которые он тратит на свои проекты. А общие средства мы используем на какие-то бытовые вопросы.

Брачный контракт у нас есть. У нас в Украине не так много женщин, кто зарабатывает достаточно большие деньги. И когда ты зарабатываешь большие деньги, всегда нужен брачный контракт. Особенно, когда обе стороны имеют какие-то свои большие проекты и несут большие расходы. Это вообще норма, я прожила очень много лет в Европе и для меня это нормальная история", — рассказала Свитолина.

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Напомним, что Элина Свитолина вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса летом 2021 года. Теннисистка продолжила выступать под своей фамилией, хотя и меняла ее в социальных сетях.

На Олимпийских играх в Токио Свитолина выиграла бронзовую медаль. В полуфинале она проиграла чешской теннисистке Маркете Вондроушевой.

В конце октября Фокус рассказывал, что Элина Свитолина рассталась со своим тренером. Эндрю Беттлс работал с украинкой пять лет и за это время ей удалось выиграть 11 титулов, в том числе и Итоговый турнир WTA в 2018 году.