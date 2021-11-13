Є шлюбний контракт: Світоліна розповіла про сімейний бюджет із Монфісом (відео)

Українська тенісистка вважає, що якщо жінка заробляє великі гроші, то треба подбати про фінансову безпеку.

Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла про те, як розподіляються гроші у її родині з тенісистом Гаелем Монфісом. 27-річна тенісистка в інтерв'ю проекту "Слава+" на YouTube-каналі "Люкс ФМ" зазначила, що у них із чоловіком є загальний бюджет, але водночас частину коштів вони вільно витрачають в індивідуальному порядку.

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"У кожного своє — у нас є такий формат, але також у нас є загальний бюджет, яким ми користуємось разом. У мене є мої гроші, які я витрачаю на переїзди, на тренерів та на все інше. І є його гроші, які він витрачає свої проекти, а загальні кошти ми використовуємо на якісь побутові питання.

Шлюбний контракт у нас є. У нас в Україні не так багато жінок, хто заробляє чималі гроші. І коли ти заробляєш великі гроші, завжди потрібний шлюбний контракт. Особливо коли обидві сторони мають якісь свої великі проекти і несуть великі витрати. Це взагалі норма, я прожила дуже багато років у Європі, і для мене це нормальна історія", — розповіла Світоліна.

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Нагадаємо, що Еліна Світоліна вийшла заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса влітку 2021 року. Тенісистка продовжила виступати під своїм прізвищем, хоча й змінювала його у соціальних мережах.

На Олімпійських іграх у Токіо Світоліна виграла бронзову медаль. У півфіналі вона програла чеській тенісистці Маркеті Вондроушевій.

Наприкінці жовтня Фокус розповідав, що Еліна Світоліна розлучилася зі своїм тренером. Ендрю Беттлс працював з українкою п'ять років і за цей час їй вдалося виграти 11 титулів, у тому числі підсумковий турнір WTA у 2018 році.