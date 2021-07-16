Третя ракетка світу Еліна Світоліна вийшла заміж за французького тенісиста Монфіса (фото)

Весілля молодята зіграли недалеко від Женеви в Швейцарії.

16 липня українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла заміж за французького колегу Гаеля Монфіса. Про це повідомив брат дівчини Юліан на своїй сторінці в Instagram.

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"Epic day! Just married (Епічний день! Тільки що одружилися)", — підписав він серію знімків Світоліної з Монфісом.

[ + – ] Світоліна вийшла заміж за Монфіса: фото з весілля Фото: Istagram/Еліна Світоліна [ + – ] Світоліна вийшла заміж за Монфіса: фото з весілля Фото: Istagram/Еліна Світоліна [ + – ] Світоліна вийшла заміж за Монфіса: фото з весілля Фото: Istagram/Еліна Світоліна [ + – ] Світоліна вийшла заміж за Монфіса: фото з весілля Фото: Istagram/Еліна Світоліна [ + – ] Світоліна вийшла заміж за Монфіса: фото з весілля [ + – ] Світоліна вийшла заміж за Монфіса: фото з весілля Фото: Istagram/Еліна Світоліна [ + – ] Світоліна вийшла заміж за Монфіса: фото з весілля Фото: Istagram/Еліна Світоліна [ + – ] Світоліна вийшла заміж за Монфіса: фото з весілля

Весілля Еліна Світоліна і Гаель Монфіс зіграли в місті Ньйон, що розташоване недалеко від Женеви (Швейцарія).

Пара повідомила про початок відносин у 2019 році. Кілька місяців тому Монфіс зробив Еліні Світоліній пропозицію, на яку та відповіла згодою. Експерти вважають, що кільце, яке спортсмен подарував своїй коханій, коштує близько 700 тисяч євро.

Нагадаємо, раніше Гаель Монфіс опублікував в Instagram знімок, на якому написано "Містер і місіс Монфіс", тим самим натякнувши, що Світоліна може взяти його прізвище.