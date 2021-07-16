"Містер і місіс Монфіс": Світоліна може змінити прізвище (фото)

Еліна Світоліна може продовжити тенісну кар'єру під іншим прізвищем.

Наречений Еліни Світоліної Гаель Монфіс натякнув, що його дружина може взяти його прізвище.

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Монфіс виклав фотографію в Instagram, на якій Світоліна підписана, як "Місіс Монфіс".

Зазначимо, що поки точно невідомо, під яким прізвищем Світоліна далі виступатиме на тенісних турнірах.

[ + – ] Еліна Світоліна може змінити прізвище Фото: Istagram/Еліна Світоліна

Фокус повідомляв, що Еліна Світоліна сьогодні вийде заміж за Монфіса.

Раніше стало відомо, що спортсменка з Одеси отримала пропозицію руки і серця від свого бойфренда, 26-річного французького тенісиста Гаеля Монфіса. Чоловік підніс коханій обручку, яку експерти оцінюють приблизно в 700 000 євро. Радісною новиною тенісистка поділилася на своїй сторінці в соцмережі, додавши, що відповіла згодою.

Еліна та Гаель заявили про те, що вони зустрічаються, ще в 2019 році. Вони постійно проводили разом вільний час під час тенісних турнірів і завели спільний акаунт в Instagram.

Нагадаємо, раніше Еліна Світоліна сенсаційно програла у другому колі "Вімблдону".

Еліна Світоліна у першому колі перемогла Елісон ван Ейнтванк із Бельгії (№57 посіву). У минулому році Світоліна дійшла до півфіналу "Вімблдону", поступившись лише майбутній чемпіонці Сімоні Халеп. Світоліна раніше двічі програвала на Вімблдоні у другому колі (у 2015-му, 2016-му).

Нагадаємо, українська тенісистка Марта Костюк не зіграє на Олімпіаді в Токіо через травму, повідомляє Федерація тенісу України.

Марта Костюк повинна була виступати на Олімпіаді в парі з Еліною Світоліною. Тепер травмовану спортсменку замінить в парі Даяна Ястремська.

Так, Україну на Олімпіаді-2020 на тенісі представлять чотири спортсменки — Еліна Світоліна (одиночний і парні розряди), Даяна Ястремська (одиночні та парні розряди), а також сестри Людмила і Надія Кіченок (парний розряд).