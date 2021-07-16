"Містер і місіс Монфіс": Світоліна може змінити прізвище (фото)
Еліна Світоліна може продовжити тенісну кар'єру під іншим прізвищем.
Наречений Еліни Світоліної Гаель Монфіс натякнув, що його дружина може взяти його прізвище.
Монфіс виклав фотографію в Instagram, на якій Світоліна підписана, як "Місіс Монфіс".
Зазначимо, що поки точно невідомо, під яким прізвищем Світоліна далі виступатиме на тенісних турнірах.
Фокус повідомляв, що Еліна Світоліна сьогодні вийде заміж за Монфіса.
Раніше стало відомо, що спортсменка з Одеси отримала пропозицію руки і серця від свого бойфренда, 26-річного французького тенісиста Гаеля Монфіса. Чоловік підніс коханій обручку, яку експерти оцінюють приблизно в 700 000 євро. Радісною новиною тенісистка поділилася на своїй сторінці в соцмережі, додавши, що відповіла згодою.
Еліна та Гаель заявили про те, що вони зустрічаються, ще в 2019 році. Вони постійно проводили разом вільний час під час тенісних турнірів і завели спільний акаунт в Instagram.
Нагадаємо, раніше Еліна Світоліна сенсаційно програла у другому колі "Вімблдону".
Еліна Світоліна у першому колі перемогла Елісон ван Ейнтванк із Бельгії (№57 посіву). У минулому році Світоліна дійшла до півфіналу "Вімблдону", поступившись лише майбутній чемпіонці Сімоні Халеп. Світоліна раніше двічі програвала на Вімблдоні у другому колі (у 2015-му, 2016-му).
Нагадаємо, українська тенісистка Марта Костюк не зіграє на Олімпіаді в Токіо через травму, повідомляє Федерація тенісу України.
Марта Костюк повинна була виступати на Олімпіаді в парі з Еліною Світоліною. Тепер травмовану спортсменку замінить в парі Даяна Ястремська.
Так, Україну на Олімпіаді-2020 на тенісі представлять чотири спортсменки — Еліна Світоліна (одиночний і парні розряди), Даяна Ястремська (одиночні та парні розряди), а також сестри Людмила і Надія Кіченок (парний розряд).