"Останній день наречена": Світоліна завтра вийде заміж за Монфіса

П'ята ракетка світу проведе останній день у статусі нареченої Гаеля Монфіса.

Французький тенісист Гаель Монфіс анонсував весілля з першою ракеткою України Еліною Світоліною на Лазурному березі.

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"Останній день як моя наречена", — підписав фотографію в Instagram Монфіс, натякаючи на майбутнє весілля.

Раніше стало відомо, що спортсменка з Одеси отримала пропозицію руки і серця від свого бойфренда, 26-річного французького тенісиста Гаеля Монфіса. Чоловік підніс коханій обручку, яку експерти оцінюють приблизно в 700 000 євро. Радісною новиною тенісистка поділилася на своїй сторінці в соцмережі, додавши, що відповіла згодою.

Еліна та Гаель заявили про те, що вони зустрічаються, ще в 2019 році. Вони постійно проводили разом вільний час під час тенісних турнірів і завели спільний акаунт в Instagram.

Нагадаємо, раніше Еліна Світоліна сенсаційно програла у другому колі "Вімблдону".

Еліна Світоліна у першому колі перемогла Елісон ван Ейнтванк із Бельгії (№57 посіву). У минулому році Світоліна дійшла до півфіналу "Вімблдону", поступившись лише майбутній чемпіонці Сімоні Халеп. Світоліна раніше двічі програвала на Вімблдоні у другому колі (2015-го, 2016).

Нагадаємо, українська тенісистка Марта Костюк не зіграє на Олімпіаді в Токіо через травму, повідомляє Федерація тенісу України.

Марта Костюк повинна була виступати на Олімпіаді в парі з Еліною Світоліною. Тепер травмовану спортсменку замінить в парі Даяна Ястремська.

Так, Україну на Олімпіаді-2020 на тенісі представлять чотири спортсменки — Еліна Світоліна (одиночний і парні розряди), Даяна Ястремська (одиночні та парні розряди), а також сестри Людмила і Надія Кіченок (парний розряд).