"Последний день невеста": Свитолина завтра выйдет замуж за Монфиса

Пятая ракетка мира проведет последний день в статусе невесты Гаэля Монфиса.

Французский теннисист Гаэль Монфис анонсировал свадьбу с первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной на Лазурном берегу.

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"Последний день в качестве моей невесты", — подписал фотографию в Instagram Монфис, намекая на грядущую свадьбу.

Ранее стало известно, что спортсменка из Одессы получила предложение руки и сердца от своего бойфренда, 26-летнего французского теннисиста Гаэля Монфиса. Мужчина преподнес любимой кольцо, которое эксперты оценивают примерно в 700 000 евро. Радостной новостью теннисистка поделилась на своей странице в соцсети, добавив, что ответила согласием.

Элина и Гаэль заявили о том, что они встречаются, еще в 2019 году. Они постоянно проводили вместе свободное время во время теннисных турниров и завели совместный аккаунт в Instagram.

Н﻿апомним, ранее Элина Свитолина сенсационно проиграла во втором круге "Уимблдона".

Элина Свитолина в первом круге победила Элисон ван Эйнтванк из Бельгии (№57 посева). В прошлом году Свитолина дошла до полуфинала "Уимблдона", уступив лишь будущей чемпионке Симоне Халеп. Свитолина ранее дважды проигрывала на Уимблдоне во втором круге (2015, 2016).

Напомним, украинская теннисистка Марта Костюк не сыграет на Олимпиаде в Токио из-за травмы, сообщает Федерация тенниса Украины.

Марта Костюк должна была выступать на Олимпиаде в паре с Элиной Свитолиной. Теперь травмированную спортсменку заменит в паре Даяна Ястремская.

Таким образом, Украину на Олимпиаде-2020 в теннисе представит четыре спортсменки – Элина Свитолина (одиночный и парные разряды), Даяна Ястремская (одиночные и парные разряды), а также сестры Людмила и Надежда Киченок (парный разряд).