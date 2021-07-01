Элина Свитолина сенсационно проиграла во втором круге "Уимблдона" (видео)

Украинка в двух сетах уступила польке Магде Линетт и покидает турнир.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина завершила свои выступления на турнире "Большого Шлема" — "Уимблдоне".

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Украина, посеянная 3-й на турнире, уступила в двух сетах польке Магде Линетт. Это первое поражение Свитолиной в противостоянии с Линетт, правда до этого они встречались не на травяном покрытии, а на грунте. Матч длился 1 час 6 минут.

В третьем раунде польская теннисистка теперь встретится с Паулой Бадосой (WTA 33).

Элина Свитолина в первом круге победила Элисон ван Эйнтванк из Бельгии (№57 посева). В прошлом году Свитолина дошла до полуфинала "Уимблдона", уступив лишь будущей чемпионке Симоне Халеп. Свитолина ранее дважды проигрывала на Уимблдоне во втором круге (2015, 2016).

"Уимблдон"

Призовой фонд – 35 016 000 фунтов стерлингов

Одиночный разряд

Второй круг

Магда Линетт (Польша) – Элина Свитолина (Украина) 6:3, 6:4

Также во втором круге "Уимблдона" вылетела украинка Марта Костюк, уступив в трех сетах латвийке Анастасии Севастовой.

Ранее Фокус сообщал, что Серена Уильямс снялась с Уимблдона из-за травмы ноги и ушла в слезах с корта.

Четырехкратная чемпионка "Больших шлемов" Наоми Осака и 20-кратный чемпион "Больших шлемов" Рафаэль Надаль пропускают "Уимблдон".

Японская теннисистка заявила, что пропустит турнир, чтобы подготовиться к выступлениям на Олимпиаде, а испанец решил пропустить оба турнира ради своего здоровья.

"Наоми не будет играть на "Уимблдоне" в этом году. Она проведет время с друзьями и семьей. Она будет готова к Олимпиаде и очень хочет сыграть перед домашними болельщиками", — сообщает агент японки Sports Illustrated.