Еліна Світоліна сенсаційно програла у другому колі "Вімблдону"

Українка у двох сетах поступилася польці Магді Лінетт і покидає турнір.

Перша ракетка України Еліна Світоліна завершила свої виступи на турнірі "Великого Шолома" — "Вімблдоні".

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Україна, посіяна 3-ю на турнірі, поступилася в двох сетах польці Магді Лінетт. Це перша поразка Світоліної в протистоянні з Лінетт, щоправда до цього вони зустрічалися не на травʼяному покритті, а на ґрунті. Матч тривав 1 годину 6 хвилин.

У третьому раунді польська тенісистка тепер зустрінеться з Паулою Бадосой (WTA 33).

Еліна Світоліна у першому колі перемогла Елісон ван Ейнтванк із Бельгії (№57 посіву). У минулому році Світоліна дійшла до півфіналу "Вімблдону", поступившись лише майбутній чемпіонці Сімоні Халеп. Світоліна раніше двічі програвала на Вімблдоні у другому колі (2015, 2016).

"Вімблдон"

Призовий фонд — 35 016 000 фунтів стерлінгів

Одиночний розряд

Друге коло

Магда Лінетт (Польща) — Еліна Світоліна (Україна) 6:3, 6:4

Також у другому колі "Вімблдону" вилетіла українка Марта Костюк, поступившись у трьох сетах латвійці Анастасії Севастовій.

Раніше Фокус повідомляв, що Серена Вільямс знялася з Вімблдону через травму ноги і пішла в сльозах із корту.

Чотириразова чемпіонка "Великих шоломів" Наомі Осака і 20-кратний чемпіон "Великих шоломів" Рафаель Надаль пропускають "Вімблдон".

Японська тенісистка заявила, що пропустить турнір, щоб підготуватися до виступів на Олімпіаді, а іспанець вирішив пропустити обидва турніри заради свого здоровʼя.

"Наомі не гратиме на "Вімблдоні" цьогоріч. Вона проведе час із друзями та сімʼєю. Вона буде готова до Олімпіади і дуже хоче зіграти перед домашніми вболівальниками", — повідомляє агент японки Sports Illustrated.