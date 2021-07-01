Еліна Світоліна сенсаційно програла у другому колі "Вімблдону"
Українка у двох сетах поступилася польці Магді Лінетт і покидає турнір.
Перша ракетка України Еліна Світоліна завершила свої виступи на турнірі "Великого Шолома" — "Вімблдоні".
Україна, посіяна 3-ю на турнірі, поступилася в двох сетах польці Магді Лінетт. Це перша поразка Світоліної в протистоянні з Лінетт, щоправда до цього вони зустрічалися не на травʼяному покритті, а на ґрунті. Матч тривав 1 годину 6 хвилин.
У третьому раунді польська тенісистка тепер зустрінеться з Паулою Бадосой (WTA 33).
Еліна Світоліна у першому колі перемогла Елісон ван Ейнтванк із Бельгії (№57 посіву). У минулому році Світоліна дійшла до півфіналу "Вімблдону", поступившись лише майбутній чемпіонці Сімоні Халеп. Світоліна раніше двічі програвала на Вімблдоні у другому колі (2015, 2016).
"Вімблдон"
Призовий фонд — 35 016 000 фунтів стерлінгів
Одиночний розряд
Друге коло
Магда Лінетт (Польща) — Еліна Світоліна (Україна) 6:3, 6:4
Також у другому колі "Вімблдону" вилетіла українка Марта Костюк, поступившись у трьох сетах латвійці Анастасії Севастовій.
Раніше Фокус повідомляв, що Серена Вільямс знялася з Вімблдону через травму ноги і пішла в сльозах із корту.
Чотириразова чемпіонка "Великих шоломів" Наомі Осака і 20-кратний чемпіон "Великих шоломів" Рафаель Надаль пропускають "Вімблдон".
Японська тенісистка заявила, що пропустить турнір, щоб підготуватися до виступів на Олімпіаді, а іспанець вирішив пропустити обидва турніри заради свого здоровʼя.
"Наомі не гратиме на "Вімблдоні" цьогоріч. Вона проведе час із друзями та сімʼєю. Вона буде готова до Олімпіади і дуже хоче зіграти перед домашніми вболівальниками", — повідомляє агент японки Sports Illustrated.