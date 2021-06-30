Пішла в сльозах: Серена Вільямс знялася з Вімблдону через травму ноги

23-кратна переможниця турнірів "Великого шолома" Серена Вільямс завершила виступ на Вімблдоні-2021, ледве встигнувши почати першу гру.

Восьма ракетка світу Серена Вільямс знялася з матчу проти білоруської тенісистки Олександри Саснович. Зустріч завершилася в першому сеті при рахунку 3:3. Про це пише Daily Mail.

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Вільямс завершила виступ на Вімблдоні. Матч тривав лише 34 хвилини, однак 39-річна тенісистка в першому ж сеті невдало посковзнулася на траві та підвернула ногу, через що не змогла продовжити матч. Вона зробила невелику перерву, повернулася з перебинтованою ногою, але продовжувати гру не змогла.

Вона покинула корт у сльозах. Саснович автоматично вийшла до другого кола Вімблдону.

Пізніше Серена написала допис у соцмережах, подякувавши шанувальникам за підтримку.

"У мене розбите серце через те, що сьогодні довелося покинути корт через травму правої ноги. Висловлюю вдячність і любов уболівальникам і команді, які роблять моє перебування на центральному корті таким значущим. Те відчуття теплоти й підтримки, коли я входила на стадіон і виходила з нього, для мене — цілий світ", — написала Серена.

Фото: Скриншот

Нагадаємо, востаннє Серені вдалося виграти турнір "Великого шолома" в 2017 році. Це був Australian Open. Після тенісистка пішла в декретну відпустку та народила дочку. Потім вирішила повернутися, але з тих пір вона чотири рази грала у фіналах різних "Шоломів", ще два рази — в півфіналах, але так і не змогла здобути бажаний приз. Мрія Серени — наздогнати легендарну Маргарет Корт, яка перемагала на змаганнях цієї категорії 24 рази.

Так Серена Вільямс вперше у своїй карʼєрі не змогла пройти у 2-е коло Вімблдону. Матч завершився з рахунком 3: 3, а Саснович тепер зіграє з переможницею пари Хібіно — Пера. Вона вже сказала, що "їй шкода Серену, але в тенісі це трапляється".

Раніше Серена заявила, що не братиме участь в Олімпіаді в Токіо. "Мене немає в олімпійському списку, хоча мені про це нічого не відомо. Якщо це дійсно так, то мене не повинно бути в ньому", — сказала вона.