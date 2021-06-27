Серена Вільямс не зіграє на Олімпійських іграх 2020

Легенда світового тенісу відмовилася виступати на Олімпіаді-2020 на Токіо

Американська тенісистка Серена Вільямс вирішила пропустити Олімпійські ігри 2020 в Токіо.

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Чотириразова олімпійська чемпіонка підтвердила, що не гратиме на перенесених цього літа Олімпійських іграх в Токіо, повідомляє BBC.

39-річна американка, яка дебютувала на Іграх в Сіднеї в 2000 році, зробила заяву на своїй прес-конференції перед "Уімблдоном" у неділю, 27 червня.

"Мене немає в олімпійському списку, хоча мені про це нічого не відомо. Якщо це дійсно так, то мене не повинно бути в ньому", — сказала вона.

Американка не захотіла вдаватися в подробиці, коли її запитали про причини такого рішення. Утім, раніше з'являлася Інформція, що Серена не хоче їхати в Токіо, тому що не зможе взяти з собою свою 3-річну дочку Олівію через карантинних обмежень на Олімпіаді.

"Я не хотіла б вдаватися в деталі мого рішення не їхати на Олімпіаду. Сьогодні я не хочу про це говорити. Вибачте", — сказала Серена Вільямс.

Нагадаємо, раніше про своє рішення пропустити Олімпіаду оголосив інший легендарний тенісист — Рафаель Надаль. Він вирішив зосередитися на відновленні свого здоров'я після виснажливого грунтового сезону.

"Перерва між" Ролан Гаррос та "Уімблдоном" всього два тижні, і це не допомагає моєму організму відновитися після завжди виснажливого грунтового сезону. Позаду два місяці серйозних зусиль, і моє рішення орієнтоване на середньострокову і довгострокову перспективу", — заявив тоді Рафаель Надаль .

У той же час, японська тенісистка Наомі Осака, яка поскандалила на останньому "Ролан Гаррос", вирішила не грати на "Вімблдоні", щоб краще підготуватися до Олімпіади-2020 року, на якій їй належить зіграти перед рідною публікою.

Олімпійські ігри 2020 відбудуться в Токіо з 23 липня по 8 серпня.