Серена Уильямс не сыграет на Олимпийских играх 2020

Легенда мирового тенниса отказалась выступать на Олимпиаде-2020 в Токио

Американская теннисистка Серена Уильямс приняла решение пропустить Олимпийские игры 2020 в Токио.

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Четырехкратная олимпийская чемпионка подтвердила, что не будет играть на перенесенных этим летом Олимпийских играх в Токио, сообщает BBC.

39-летняя американка, дебютировавшая на Играх в Сиднее в 2000 году, сделала заявление на своей пресс-конференции перед "Уимблдоном" в воскресенье, 27 июня.

"Меня нет в олимпийском списке, хотя мне об этом ничего не известно. Если это действительно так, то меня не должно быть в нем", — сказала она.

Американка не захотела вдаваться в подробности, когда ее спросили о причинах такого решения. Впрочем, ранее появлялась информция, что Серена не хочет ехать в Токио, потому что не сможет взять с собой свою 3-летнюю дочь Оливию из-за карантинных ограничений на Олимпиаде.

"Я не хотела бы вдаваться в детали моего решения не ехать на Олимпиаду. Сегодня я не хочу об єтом говорить. Извините", — сказала Серена Уильямс.

Напомним, ранее о своем решении пропустить Олимпиаду объявил другой легендарный теннисист — Рафаэль Надаль. Он решил сосредоточиться на восстановлении своего здоровья после изнурительного грунтового сезона.

"Перерыв между "Ролан Гаррос" и "Уимблдоном" всего две недели, и это не помогает моему организму восстановиться после всегда изматывающего грунтового сезона. Позади два месяца серьезных усилий, и мое решение ориентировано на среднесрочную и долгосрочную перспективу", — заявил тогда Рафаэль Надаль.

В тоже время, японская теннисистка Наоми Осака, поскандалившая на последнем "Ролан Гаррос", решила не играть на "Уимблдоне", чтобы лучше подготовиться к Олимпиаде-2020, на которой ей предстоит сыграть перед родной публикой.

Олимпийские игры 2020 состоятся в Токио с 23 июля по 8 августа.