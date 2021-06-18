Два топ-тенниссиста пропустят "Уимблдон"

Наоми Осака и Рафаэль Надаль практически одновременно заявили о намерении пропустить "Уимблдон", но причины их решения разные

Четырехкратная чемпионка "Больших шлемов" Наоми Осака и 20-кратный чемпион "Больших шлемов" Рафаэль Надаль пропустят "Уимблдон".

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Американка заявила, что пропустит турнир, чтобы подготовиться к выступлениям на Олимпиаде, а испанец решил пропустить оба турнира.

"Наоми не будет играть на «Уимблдоне» в этом году. Она проведет время с друзьями и семьей.

Она будет готова к Олимпиаде и очень хочет сыграть перед домашними болельщиками", — сообщает агент японки Sports Illustrated.

Надаль же решил пропустить турниры, чтобы восстановить свое здоровье.

"Я решил не участвовать в "Уимблдоне" и Олимпийских играх в Токио в этом году. Принять такое решение всегда непросто, но, прислушавшись к своему организму и поговорив с командой, я понял, что оно правильное.

Моя цель – продлить карьеру и продолжать заниматься тем, что делает меня счастливым: соревноваться на самом высоком уровне и бороться за профессиональные и личные цели.

Перерыв между "Ролан Гаррос" и "Уимблдоном" всего две недели, и это не помогает моему организму восстановиться после всегда изматывающего грунтового сезона. Позади два месяца серьезных усилий, и мое решение ориентировано на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Спортивная профилактика любых перегрузок организма – очень важный фактор на данном этапе моей карьеры, если я хочу соревноваться на самом высоком уровне и бороться за главные титулы", – написал Надаль.

Ранее Фокус сообщал, что Теннисистка Осака объявила бойкот прессе на "Ролан Гаррос", чтобы сохранить психическое здоровье.