Два топтенісисти пропустять "Вімблдон"

Наомі Осака та Рафаель Надаль практично одночасно заявили про намір пропустити "Вімблдон", але причини їхніх рішень різні.

Чотириразова чемпіонка "Великих шоломів" Наомі Осака та 20-кратний чемпіон "Великих шоломів" Рафаель Надаль пропустять "Вімблдон".

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Японка заявила, що пропустить турнір, щоб підготуватися до виступів на Олімпіаді, а іспанець вирішив пропустити обидва турніри.

"Наомі не гратиме на «Вімблдоні» цьогоріч. Вона проведе час із друзями та родиною.

Вона буде готова до Олімпіади і дуже хоче зіграти перед домашніми уболівальниками", — повідомляє агент японки Sports Illustrated.

Надаль же вирішив пропустити турніри, щоб відновити своє здоровʼя.

"Я вирішив не брати участі у "Вімблдоні" й Олімпійських іграх у Токіо цьогоріч. Ухвалити таке рішення завжди непросто, але, прислухавшись до свого організму і поговоривши з командою, я зрозумів, що воно правильне.

Моя мета — продовжити карʼєру та продовжувати займатися тим, що робить мене щасливим: змагатися на найвищому рівні і боротися за професійні й особисті цілі.

Перерва між "Ролан Гаррос" і "Вімблдоном" всього два тижні, і це не допомагає моєму організму відновитися після завжди виснажливого ґрунтового сезону. Позаду два місяці серйозних зусиль, і моє рішення орієнтоване на середньострокову та довгострокову перспективу.

Спортивна профілактика будь-яких перевантажень організму — дуже важливий фактор на цьому етапі моєї карʼєри, якщо я хочу змагатися на найвищому рівні та боротися за головні титули", — написав Надаль.

Раніше Фокус повідомляв, що тенісистка Осака оголосила бойкот пресі на "Ролан Гаррос", щоб зберегти психічне здоровʼя.