Ушла в слезах: Серена Уильямс снялась с Уимблдона из-за травмы ноги

23-кратная победительница турниров "Большого шлема" Серена Уильямс завершила выступление на Уимблдоне-2021, едва успев начать первую игру

Восьмая ракетка мира Серена Уильямс снялась с матча против белорусской теннисистки Александры Саснович. Встреча завершилась в первом сете при счете 3:3. Об этом пишет Daily Mail.

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Уильямс завершила выступление на Уимблдоне. Матч продлился всего 34 минуты, однако 39-летняя теннисистка в первом же сете неудачно поскользнулась на траве и подвернула ногу, из-за чего не смогла продолжить матч. Она сделала небольшой перерыв, вернулась с перебинтованной ногой, но продолжать игру не смогла.

Она покинула корт в слезах. Саснович автоматически вышла во второй круг Уимблдона.

Позже Серена написала пост в соцсетях, поблагодарив поклонников за поддержку.

"У меня разбито сердце из-за того, что сегодня пришлось покинуть корт из-за травмы правой ноги. Выражаю благодарность и любовь болельщикам и команде, которые делают мое пребывание на центральном корте таким значимым. То ощущение теплоты и поддержки, когда я входила на стадион и выходила с него, для меня — целый мир", — написала Серена.

Фото: Скриншот

Напомним, последний раз Серене удалось выиграть турнир "Большого шлема" в 2017 году. Это был Australian Open. После теннисистка ушла в декретный отпуск и родила дочь. Потом решила вернуться, но с тех пор она четыре раза играла в финалах разных "Шлемов", еще два раза — в полуфиналах, но так и не смогла добыть желанный приз. Мечта Серены — догнать легендарную Маргарет Корт, которая побеждала на соревнованиях этой категории 24 раза.

Так Серена Уильямс впервые в своей карьере не смогла пройти во 2-й круг Уимблдона. Матч завершился со счетом 3:3, а Саснович теперь сыграет с победительницей пары Хибино — Пера. Она уже сказала, что "ей жаль Серену, но в теннисе это случается".

Ранее Серена заявила, что не будет принимать участие в Олимпиаде в Токио. "Меня нет в олимпийском списке, хотя мне об этом ничего не известно. Если это действительно так, то меня не должно быть в нем", — сказала она.