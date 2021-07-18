Більше не Світоліна: найкраща тенісистка України змінила прізвище в соцмережах

Українська тенісистка Еліна Світоліна тепер носить прізвище свого чоловіка.

Перша ракетка України Еліна Світоліна змінила прізвище в соцмережах на Монфіс.

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Вона змінила прізвище з Світоліной на Монфіс в своїх соціальних мережах в Instagram і Twitter.

Чи буде виступати Еліна під прізвищем Монфіс на тенісних турнірах — поки невідомо.

Нагадаємо, що головна тенісна надія України Еліна Світоліна вийшла заміж за французького тенісиста Монфіса.

Пара повідомила про початок відносин в 2019 році. Кілька місяців тому Монфіс зробив Еліні Світоліной пропозицію, на яке та відповіла згодою. Експерти вважають, що кільце, яке спортсмен подарував своїй коханій, коштує близько 700 тисяч євро.

Українська тенісистка Марта Костюк не зіграє на Олімпіаді в Токіо через травму. Марта Костюк повинна була виступати на Олімпіаді в парі з Еліною Світоліной. Тепер травмовану спортсменку замінить в парі Даяна Ястремська.

Таким чином, Україна на Олімпіаді-2020 з тенісу представлять чотири спортсменки — Еліна Світоліна (одиночний і парні розряди), Даяна Ястремська (одиночні та парні розряди), а також сестри Людмила і Надія Кіченок (парний розряд).

Перша ракетка України Еліна Світоліна поділилася очікуваннями від виступів на Олімпіаді в Токіо.

"Не важливо, це Кубок Біллі Джин Кінг або Олімпіада. Це завжди дає додаткову мотивацію наполегливо боротися і грати краще. Олімпіада — завжди важливий для мене турнір, і я неймовірно пишаюся, що представляю Україну. В олімпійський рік я з нетерпінням чекаю Ігри та намагаюся підготуватися якнайкраще. Для мене грати за країну — особливе почуття ", — сказала Світоліна офіційному сайту ITF.