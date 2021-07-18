Больше не Свитолина: лучшая теннисистка Украины сменила фамилию

26-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса.

Украинка Элина Свитолина может продолжить теннисную карьеру под другой фамилией.

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Первая ракетка Украины изменила фамилию в своих соцсетях в Instagram и Twitter на фамилию мужа – Гаэля Монфиса. Будет ли выступать Элина под фамилией Монфис на теннисных турнирах – пока неизвестно.

Напомним, что главная теннисная надежда Украины Элина Свитолина вышла замуж за французского теннисиста Монфиса.

Пара сообщила о начале отношений в 2019 году. Несколько месяцев назад Монфис сделал Элине Свитолиной предложение, на которое та ответила согласием. Эксперты считают, что кольцо, которое спортсмен подарил своей возлюбленной, стоит около 700 тысяч евро.

Украинская теннисистка Марта Костюк не сыграет на Олимпиаде в Токио из-за травмы. Марта Костюк должна была выступать на Олимпиаде в паре с Элиной Свитолиной. Теперь травмированную спортсменку заменит в паре Даяна Ястремская.

Таким образом, Украину на Олимпиаде-2020 в теннисе представят четыре спортсменки – Элина Свитолина (одиночный и парные разряды), Даяна Ястремская (одиночные и парные разряды), а также сестры Людмила и Надежда Киченок (парный разряд).

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась ожиданиями от выступлений на Олимпиаде в Токио.

"Не важно, это Кубок Билли Джин Кинг или Олимпиада. Это всегда дает дополнительную мотивацию упорно бороться и играть лучше. Олимпиада — всегда важный для меня турнир, и я невероятно горжусь, что представляю Украину. В олимпийский год я с нетерпением жду Игры и стараюсь подготовиться как можно лучше. Для меня играть за страну – особое чувство", — сказала Свитолина официальному сайту ITF.