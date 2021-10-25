Еліна Світоліна попрощалася з тренером

Британський фахівець працював із першою ракеткою України понад п'ять років. За цей час тенісистка виграла 11 трофеїв.

Українська тенісистка Еліна Світоліна заявила про припинення спільної роботи з британським тренером Ендрю Беттлсом. Про це спортсменка написала на своїй сторінці в Twitter.

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"Після п'яти років та 11 титулів разом, Енді та я спільно вирішили, що це правильний момент, щоб розійтися. Я дуже вдячна за всю ту важку роботу, яку ми проробили разом. Я бажаю йому всього найкращого в майбутній кар'єрі", — написала Світоліна.

[ + – ] Еліна Світоліна завершила роботу з тренером

Ендрю Беттлс починав роботу в команді Світоліної як її постійного спаринг-партнера. У 2018 році тенісистка заявила, що британець стане її головним тренером. Саме тоді Світоліна виграла Підсумковий турнір WTA, який досі залишається головним титулом в її кар'єрі.

У серпні 2021 року Еліна Світоліна стала бронзовою призеркою Олімпіади в Токіо. Починаючи з 2017 року українка не опускалася нижче 6-ї позиції в підсумковому рейтингу WTA, але й не змогла виграти жодного турніру Великого Шолома.

Минулого літа Світоліна вийшла заміж за француза Гаеля Монфіса, який також є професійним тенісистом. Пара повідомила про початок стосунків у 2019 році. Кілька місяців тому Монфіс зробив Еліні Світоліній пропозицію, на яку та відповіла згодою. Експерти вважають, що каблучка, яку спортсмен подарував своїй коханій, коштує майже 700 тисяч євро.

Тенісистка також приділяє увагу розвитку її виду спорту в Україні. Зокрема, іменний фонд Еліни Світоліної щорічно організовує дитячі табори для найталановитіших українських тенісистів і тенісисток у віці до 12 років. У 2021 році цей табір проходив у Чорноморську Одеської області.