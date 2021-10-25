Элина Свитолина рассталась с тренером

Британский специалист работал с первой ракеткой Украины более пяти лет. За это время теннисистка выиграла 11 трофеев

Украинская теннисистка Элина Свитолина заявила о прекращении совместной работы с британским тренером Эндрю Беттлсом. Об этом спортсменка написала на своей странице в Twitter.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"После пяти лет и 11 титулов вместе, Энди и я совместно решили, что это правильный момент, чтобы разойтись. Я очень благодарна за всю ту тяжелую работу, которую мы проделали вместе. Я желаю ему всего наилучшего в будущей карьере", — написала Свитолина.

[ + – ] Элина Свитолина завершила работу с тренером

Эндрю Беттлс начинал работу в команде Свитолиной в качестве ее постоянного спарринг-партнера. В 2018 году теннисистка заявила, что британец станет ее главным тренером. Именно тогда Свитолина выиграла Итоговый турнир WTA, который до сих пор остается главным титулом в ее карьере.

В августе 2021 года Элина Свитолина стала бронзовой призеркой Олимпиады в Токио. Начиная с 2017 года украинка не опускалась ниже 6-й позиции в итоговом рейтинге WTA, но и не смогла выиграть ни одного турнира Большого Шлема.

Минувшим летом Свитолина вышла замуж за француза Гаэля Монфиса, который также является профессиональным теннисистом. Пара сообщила о начале отношений в 2019 году. Несколько месяцев назад Монфис сделал Элине Свитолиной предложение, на которое та ответила согласием. Эксперты считают, что кольцо, которое спортсмен подарил своей возлюбленной, стоит около 700 тысяч евро.

Теннисистка также уделяет внимание развитию ее вида спорта в Украине. В частности, именной фонд Элины Свитолиной ежегодно организовывает детские лагеря для самых талантливых украинских теннисистов и теннисисток в возрасте до 12 лет. В 2021 году этот лагерь проходил в Черноморске Одесской области.