Фонд Свитолиной организовал лагерь для юных теннисистов

20 самых сильных теннисистов Украины до 12 лет тренировались в летнем лагере с иностранными специалистами

Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает поддерживать юных теннисистов в Украине.

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Фонд 27-летней теннисистки третий год подряд провел тренировочный лагерь для детей возрастом 12 лет. В него попадают самые сильные по рейтингам игроки в Украине, как юноши, так и девушки. Для участия в этом году были отобраны 10 девочек и 10 мальчиков, из них по 8 спортсменов находятся в топ-рейтинге Федерации Тенниса Украины, а остальные — обладатели особых приглашений "wild card", которые им выдал фонд.

Если в прошлом году ES Tennis Camp (сокращенное название лагеря) прошел в Одессе, то в 2021 состоялся в Черноморске Одесской области, где работает теннисный клуб Elite Tennis Club. К слову, на его кортах в детстве занималась и сама Свитолина. В 2019 ES Tennis Camp проходил в Святопетровском, Киевской области. За три сезона через программу фонда прошло 60 детей.

[ + – ] Дети на ES Tennis Camp 2021

В рамках лагеря юные участники получили возможность поработать с титулованным словацким тренером Владимиром Платеником, который ранее сотрудничал с россиянкой Дарьей Касаткиной и украинкой Ангелиной Калининой.

По окончании лагеря двое сильнейших теннисистов получили главную награду от Фонда Элины Свитолиной ― поездку на тренировочные сборы в теннисную академию French Touch Academy, которая находится на юге Франции. Кроме этого, все участники были награждены подарками от партнеров фонда.

[ + – ] Владимир Платеник, команда лагеря и родители Элины Свитолиной Фото: Фонд Элины Свитолиной

"Чтобы завоевать олимпийскую медаль в Токио, я пришла на корт, когда мне было 4 года. И мой путь был довольно тернистым. Тогда не было доступной теннисной инфраструктуры, необходимых знаний и благоприятных условий. Но я очень хочу, чтобы у подрастающего поколения путь спортсмена был понятным и перспективным. И я рада, что наша команда с помощью специальных программ предоставляет украинским детям такую возможность", — приводит слова Свитолиной пресс-служба фонда.

В свою очередь, директор фонда Элины Свитолиной Анна Поповченко отметила, что на организации лагеря для детей социальные проекты организации не заканчиваются.

"В настоящее время команда фонда работает над новыми программами и проектами. Мы стремимся объединить усилия всех стейкхолдеров ― фонда, государства, местных властей, спортивных организаций и партнеров, а также звезд мирового спорта", — отметила Анна Поповченко.

Напомним, что в 2021 году Элина Свитолина выиграла бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио. В решающем матче украинка победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

Также минувшим летом первая ракетка Украины вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса. Свадебная церемония состоялась в Швейцарии. После свадьбы украинка продолжила выступать в туре WTA под своей девичьей фамилией.