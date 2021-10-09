Фонд Світоліной організував табір для юних тенісистів

20 найсильніших тенісистів України до 12 років тренувалися в літньому таборі з іноземними фахівцями

Перша ракетка України Еліна Світоліна продовжує підтримувати юних тенісистів в Україні.

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Фонд 27-річної тенісистки третій рік поспіль провів тренувальний табір для дітей віком 12 років. У нього потрапляють найсильніші за рейтингами гравці в Україні, як юнаки, так і дівчата. Для участі в цьому році були відібрані 10 дівчат і 10 хлопчиків, з них по 8 спортсменів знаходяться в топ-рейтингу Федерації Тенісу України, а решта — володарі особливих запрошень "wild card", які їм видав фонд.

Якщо минулого року ES Tennis Camp (скорочена назва табору) пройшов в Одесі, то в 2021 відбувся в Чорноморську Одеської області, де працює тенісний клуб Elite Tennis Club. До слова, на його кортах в дитинстві займалася і сама Світоліна. В 2019 ES Tennis Camp проходив в Святопетровском, Київської області. За три сезони через програму фонду пройшло 60 дітей.

[ + – ] Діти на ES Tennis Camp 2021

В рамках табору юні учасники отримали можливість попрацювати з титулованим словацьким тренером Володимиром Платеніком, який раніше співпрацював з росіянкою Дариною Касаткіною та українкою Ангеліною Калініною.

Після закінчення табору двоє найсильніших тенісистів отримали головну нагороду від Фонду Еліни Світоліної — поїздку на тренувальні збори в тенісну академію French Touch Academy, яка знаходиться на півдні Франції. Крім цього, всі учасники були нагороджені подарунками від партнерів фонду.

[ + – ] Володимир Платенік, команда табору і батьки Еліни Світоліної Фото: Фонд Еліни Світоліної

"Щоб завоювати олімпійську медаль в Токіо, я прийшла на корт, коли мені було 4 роки. І мій шлях був досить тернистим. Тоді не було доступної тенісної інфраструктури, необхідних знань і сприятливих умов. Але я дуже хочу, щоб у молодого покоління шлях спортсмена був зрозумілим і перспективним. І я рада, що наша команда за допомогою спеціальних програм надає українським дітям таку можливість", — наводить слова Світоліной прес-служба фонду.

У свою чергу, директор фонду Еліни Світоліної Анна Поповченко зазначила, що на організації табору для дітей соціальні проекти організації не закінчуються.

"В даний час команда фонду працює над новими програмами і проектами. Ми прагнемо об'єднати зусилля всіх стейкхолдерів — фонду, держави, місцевої влади, спортивних організацій і партнерів, а також зірок світового спорту", — зазначила Анна Поповченко.

Нагадаємо, що в 2021 році Еліна Світоліна виграла бронзову медаль на Олімпійських іграх в Токіо. У вирішальному матчі українка перемогла представницю Казахстану Олену Рибакіну.

Також минулого літа перша ракетка України вийшла заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса. Весільна церемонія відбулася в Швейцарії. Після весілля українка продовжила виступати в турі WTA під своїм дівочим прізвищем.