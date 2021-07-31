Тенісистка Світоліна виграла бронзу на Олімпіаді в Токіо

Перша ракетка України виграла п'яту бронзу для України на Олімпійських іграх в Токіо. Україна взяла медаль в тенісі вперше в історії.

Українська тенісистка Еліна Світоліна обіграла Олену Рибакіна з Казахстану в матчі за бронзу на Олімпійських іграх.

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Українка перемогла з рахунком — 1: 6, 7: 6, 6: 4. Відзначимо, що Україна взяла медаль в тенісі вперше в історії на Олімпійських іграх.

Раніше кращим результатом українських гравців на Олімпіадах був півфінал сестер Олени та Катерини Бондаренко в 2008 році в Пекіні.

Рахунок тенісисток в особистих зустрічах 2: 1 на користь Еліни. Нагадаємо, в півфіналі Світоліна поступилася Маркеті Вондроушовой з Чехії — 3: 6, 1: 6. Рибакіна програла Белінді Бенчіч зі Швейцарії — 6: 7, 6: 4, 3: 6.

Олімпійський тенісний турнір. Жінки. Матч за 3-е місце

Еліна Світоліна (Україна) — Олена Рибакіна (Казахстан) — 1: 6, 7: 6, 6: 4

В активі збірної України на Олімпійських іграх в Токіо п'ять медалей і всі вони — бронзові. Дарина Білодід посіла третє місце в змаганнях по дзюдо в категорії до 48 кілограм, Ігор Рейзлин виграв медаль в змаганнях з фехтування, третю нагороду завоював тандем Олена Костевич/Олег Омельчук, який виступає в кульовій стрільбі з пістолета, а четверту бронзову медаль виграв плавець Михайло Романчук в запливі на 800 метрів вільним стилем.

Романчук пообіцяв, що докладе максимум зусиль, щоб привезти Україні золоту медаль.

Бронзова медаль Романчука стала історичною для України: це перша олімпійська нагорода у плаванні за 17 років. В останній раз українці вигравали медалі ще на Іграх в Афінах, в 2004 році. Тоді два "золота" завоювала Яна Клочкова, а Андрій Сердінов приніс в скарбничку країни бронзу.

Олімпійські ігри в Токіо проходять з 23 липня по 8 серпня.