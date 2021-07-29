Cвітоліна програла в півфіналі Олімпіади і зіграє в матчі за бронзу

Перша ракетка України продовжує боротися за медалі в Токіо, незважаючи на поразку в півфіналі турніру.

Українська тенісистка Еліна Світоліна програла чешці Маркеті Вондроушовій у півфіналі олімпійського тенісного турніру.

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Українка поступилася з рахунком — 3:6, 1:6 трохи більше, ніж за годину.

Ця зустріч стала п'ятою для тенісисток. Рахунок в особистих зустрічах — 3:2 на користь українки, незважаючи на поразку в півфіналі.

У матчі за бронзові медалі Еліна Світоліна зустрінеться з Оленою Рибакіною з Казахстану.

Нагадаємо, днем раніше Світоліна оформила вихід в 1/4, в напруженому матчі обігравши грекиню Марію Саккарі. Трисетовий матч тривав 2 години і 41 хвилину. Світоліна здійснила 10 подач навиліт, припустилася 4 подвійних помилок, виграла 12 геймів на своїй подачі.

Олімпійський тенісний турнір

Півфінал

ЕЛІНА СВІТОЛІНА (УКРАЇНА) — МАРКЕТА ВОНДРОУШОВА (ЧЕХІЯ) — 3:6, 1:6

В активі збірної України на Олімпійських іграх у Токіо чотири медалі й усі вони — бронзові. Дар'я Білодід посіла третє місце в змаганнях із дзюдо в категорії до 48 кілограмів, Ігор Рейзлін виграв медаль у змаганнях із фехтування, третю нагороду завоював тандем Олена Костевич / Олег Омельчук, який виступає в кульовій стрільбі з пістолета, а четверту бронзову медаль виграв плавець Михайло Романчук у запливі на 800 метрів вільним стилем.

Романчук пообіцяв, що докладе максимум зусиль, щоб привезти Україні золоту медаль.

"Спробую все ж показати свій максимум — те, на що я здатний. Золото все ж таки має приїхати в Україну", — додав 24-річний спортсмен.

Медаль Романчука стала для України першою за 17 років нагородою Олімпіади в плаванні. Кваліфікація в плаванні на дистанції 1 500 м пройде 30 липня, фінал — 1 серпня.

Олімпійські ігри в Токіо проходять з 23 липня по 8 серпня.