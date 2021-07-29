Cвитолина проиграла в полуфинале Олимпиады и сыграет в матче за бронзу

Первая ракетка Украины продолжает бороться за медали в Токио, несмотря на поражение в полуфинале турнира.

Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла чешке Маркете Вондроушовой в полуфинале олимпийского теннисного турнира.

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Украинка уступила со счетом – 3:6, 1:6 чуть более, чем за час.

Эта встреча стала пятой для теннисисток. Счет в личных встречах – 3:2 в пользу украинки, несмотря на поражение в полуфинале.

В матче за бронзовые медали Элина Свитолина встретится с Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Напомним, днем ранее Свитолина оформила выход в 1/4, в напряженном матче обыграв гречанку Марию Саккари. Трехсетовый матч длился 2 часа и 41 минуту. Свитолина совершила 10 подач навылет, допустила 4 двойные ошибки, выиграла 12 геймов на своей подаче.

Олимпийский теннисный турнир

Полуфинал

ЭЛИНА СВИТОЛИНА (УКРАИНА) – МАРКЕТА ВОНДРОУШОВА (ЧЕХИЯ) – 3:6, 1:6

В активе сборной Украины на Олимпийских играх в Токио четыре медали и все они — бронзовые. Дарья Белодед заняла третье место в соревнованиях по дзюдо в категории до 48 килограмм, Игорь Рейзлин выиграл медаль в соревнованиях по фехтованию, третью награду завоевал тандем Елена Костевич/Олег Омельчук, выступающий в пулевой стрельбе из пистолета, а четвертую бронзовую медаль выиграл пловец Михаил Романчук в заплыве на 800 метров вольным стилем.

Романчук пообещал, что приложит максимум усилий, чтобы привезти Украине золотую медаль.

"Попробую все же показать свой максимум – то, на что я способен. Золото все-таки должно приехать в Украину", — добавил 24-летний спортсмен.

Медаль Романчука стала для Украины первой за 17 лет наградой Олимпиады в плавании. Квалификация в плавании на дистанции 1500 м пройдет 30 июля, финал — 1 августа.

Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа.