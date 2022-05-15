Тенісистка Світоліна оголосила про вагітність (фото)

Українська спортсменка на своїй сторінці в Instagram оголосила стать дитини та орієнтовну дату пологів.

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Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла про те, що чекає на доньку. Про це спортсменка написала на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

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27-річна спортсменка опублікувала фото зі своїм чоловіком, французьким тенісистом Гаелем Монфісом, і написала пост, у якому повідомила про свою вагітність.

"З серцем, наповненим любов'ю та щастям, ми раді повідомити, що у жовтні ми чекаємо на дівчинку", — написала Світоліна.

[ + – ] Еліна Світоліна та Гаель Монфіс стануть батьками

У коментарях до посту Світоліну привітали українські спортсмени: олімпійський чемпіон Токіо Жан Беленюк, легкоатлетки Юлія Левченко та Вікторія Ткачук і тенісистка Ольга Савчук.

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс зіграли весілля влітку 2021 року. Церемонія відбулася у Швейцарії, у місті Ньон. Про початок близьких стосунків українки та француза стало відомо у 2019 році. Зазначимо, що Монфіс старший за Світолину на 8 років.

У 2022 році Еліна Світоліна зіграла на турнірах WTA в Аделаїді, Мельбурні (Australian Open), Дубаї, Досі, Монтерреї, Індіан-Уеллсі та Маямі.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Еліна Світоліна розповіла про деталі свого сімейного життя. Зокрема, тенісистка зізналася, що у неї із чоловіком є шлюбний контракт. Українська спортсменка зазначила, що якщо жінка заробляє великі гроші, то треба подбати про фінансову безпеку.

Раніше Фокус розповідав, що українська тенісистка Еліна Світоліна взяла паузу у кар'єрі після кількох невдалих виступів. Оголошуючи про перерву в кар'єрі, дівчина зазначила, що поки що не може повноцінно грати в теніс через біль у спині. Також тенісистка зазначила, що війна в Україні наклала свій відбиток на її моральний стан, проте іноді це допомагало їй продовжувати боротьбу на корті.