"Біль не дозволяє мені готуватися краще": Світоліна оголосила про паузу в кар'єрі
Українська тенісистка має проблеми зі спиною.
Збірна України з тенісу має кадрові проблеми напередодні матчу "Біллі Джин Кінг" проти збірної США.
Перша ракетка України Еліна Світоліна заявила, що пропустить низку турнірів найближчим часом через травму спини. Про це спортсменка написала на своїй сторінці в Instagram. Вона зазначила, що останні два місяці були для неї непростими не лише морально через війну в Україні, а й фізично. Світоліна зізналася, що страждає через травму спини.
"Довгий час я страждала через мою спину. Біль не дозволяє мені готуватися до турнірів у найкращих кондиціях. Крім того, я з нестерпним болем у серці спостерігаю за тим, що відбувається в моїй рідній країні, Україні, і як мужньо захищає свою країну наш народ — це дало мені величезний поштовх продовжувати боротьбу на корті.
Але зараз моє тіло не витримує, мені потрібний відпочинок", — написала Еліна Світоліна.
27-річна українка також зазначила, що із жалем пропустить Кубок Федерацій і низку європейських турнірів, на яких вона щороку виступає.
Так Еліна Світоліна не допоможе збірній України в матчі "Біллі Джин Кінг" проти збірної США, що відбудеться 15-16 квітня. Раніше стало відомо, що не зіграє в складі української збірної й Марта Костюк.
Раніше Фокус розповідав, скільки заробляє Еліна Світоліна. За даними WTA, українка заробила 1,3 мільйона євро призових у 2021 році.
В інтерв'ю Дмитру Гордону дівчина також розповіла про те, якими автомобілями та нерухомістю вона володіє. Еліна Світоліна зізналася, що їздить автомобілем, який їй подарував її чоловік Гаель Монфіс, а також має у власності квартири в Києві, Лондоні та Монако.