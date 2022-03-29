"Біль не дозволяє мені готуватися краще": Світоліна оголосила про паузу в кар'єрі

Українська тенісистка має проблеми зі спиною.

Збірна України з тенісу має кадрові проблеми напередодні матчу "Біллі Джин Кінг" проти збірної США.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Перша ракетка України Еліна Світоліна заявила, що пропустить низку турнірів найближчим часом через травму спини. Про це спортсменка написала на своїй сторінці в Instagram. Вона зазначила, що останні два місяці були для неї непростими не лише морально через війну в Україні, а й фізично. Світоліна зізналася, що страждає через травму спини.

"Довгий час я страждала через мою спину. Біль не дозволяє мені готуватися до турнірів у найкращих кондиціях. Крім того, я з нестерпним болем у серці спостерігаю за тим, що відбувається в моїй рідній країні, Україні, і як мужньо захищає свою країну наш народ — це дало мені величезний поштовх продовжувати боротьбу на корті.

Але зараз моє тіло не витримує, мені потрібний відпочинок", — написала Еліна Світоліна.

27-річна українка також зазначила, що із жалем пропустить Кубок Федерацій і низку європейських турнірів, на яких вона щороку виступає.

[ + – ] Еліна Світоліна бере паузу в кар'єрі через стан здоров'я

Так Еліна Світоліна не допоможе збірній України в матчі "Біллі Джин Кінг" проти збірної США, що відбудеться 15-16 квітня. Раніше стало відомо, що не зіграє в складі української збірної й Марта Костюк.

Раніше Фокус розповідав, скільки заробляє Еліна Світоліна. За даними WTA, українка заробила 1,3 мільйона євро призових у 2021 році.

В інтерв'ю Дмитру Гордону дівчина також розповіла про те, якими автомобілями та нерухомістю вона володіє. Еліна Світоліна зізналася, що їздить автомобілем, який їй подарував її чоловік Гаель Монфіс, а також має у власності квартири в Києві, Лондоні та Монако.