Квартири в Лондоні та Монако. Світоліна розповіла про свою нерухомість

Перша ракетка України володіє майном у кількох країнах.

Українська тенісистка Еліна Світоліна володіє трьома квартирами й автомобілем Mercedes. Про це спортсменка розповіла під час інтерв'ю для YouTube-каналу "В гостях у Дмитра Гордона".

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За словами 27-річної тенісистки, вона купила невелику квартиру в Києві, але зізналася, що живе скромно.

"Люблю, щоб не було надмірностей. В Одесі у мене живуть батьки та бабуся, тож там у нас теж є нерухомість. Також у мене є квартири в Лондоні та Монако", — розповіла Еліна Світоліна.

Найкраща тенісистка України зізналася, що їздить на автомобілі Mercedes, але не уточнила модель. Його Світоліній подарував її чоловік, французький тенісист Гаель Монфіс.

Наразі Еліна Світоліна посідає 16-те місце в рейтингу WTA. У 2022 році українка провела поки що лише один матч, у межах турніру WTA в австралійській Аделаїді, вона програла стартовий поєдинок росіянці Анастасії Гасанової (7-5; 4-6; 3-6). Наразі Світоліна готується виступити на першому великому турнірі сезону — Australian Open.

Раніше Фокус розповідав, що Еліна Світоліна разом із чоловіком Гаелем Монфісом провела відпустку в іспанському Тенерифе.

За підсумками 2021 року, згідно з офіційними даними, опублікованими в звіті WTA, Еліна Світоліна заробила 1,29 мільйонів доларів призових. Це 23-й результат серед тенісисток у світі.

У листопаді Еліна Світоліна розповіла, що має шлюбний контракт із Гаелем Монфісом. Так спортсменка застрахувала свій внесок у спільно нажите майно. При цьому зіркова пара має спільний бюджет, але кожен із них зберігає частину грошей на особисті витрати.