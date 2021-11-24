Спортсменка-мільйонерка: скільки призових заробила Еліна Світоліна у 2021 році

Згідно з офіційним звітом WTA, українська тенісистка отримала солідні призові за підсумками сезону.

Всесвітня тенісна асоціація (WTA) опублікувала звіт про сезон 2021 року.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Зокрема, у документах організації з'явився файл із сумами призових, які тенісистки заробили у 2021 році. Найкраща з українок, Еліна Світоліна, яка завершила рік на 15-й позиції в рейтингу, цього сезону заробила 1,29 млн доларів. З них 1 мільйон і 293 тисячі — за виступи в одиночній сітці та ще 35 тисяч доларів за виступи у парному розряді. За показником зароблених призових Світоліна посіла 23 місце у списку.

Гонорари інших українок із топ-100 рейтингу значно скромніші. Марта Костюк, яка посідає 50-те місце в рейтингу, в 2021 році заробила 643 865 доларів призових, а Ангеліна Калініна — 400 912 доларів. Ще одна українка з першої сотні, Даяна Ястремська, поповнила свій рахунок на 232 605 доларів.

Найбільше призових у 2021 році заробила австралійка Ешлі Барті: завдяки успішному виступу на кількох турнірах перша ракетка світу виграла 4 мільйони доларів. У першій п'ятірці також чешка Барбора Крейчикова, білоруска Аріна Соболенко, ще одна чешка Кароліна Плішкова й іспанка Гарбінє Мугуруса.

Зазначимо, що раніше Еліна Світоліна розповіла про те, що в них із чоловіком Гаелем Монфісом є шлюбний контракт. Українська тенісистка вважає це нормальною практикою у тих випадках, коли жінка заробляє великі гроші.

На початку листопада біля Київського Палацу Спорту було відкрито іменну зірку Еліни Світоліної: під час церемонії тенісистці вручили Орден княгині Ольги III ступеня. Окрім Світоліної на цій площі є іменні зірки Андрія Шевченка, Леоніда Буряка, Олега Блохіна та Жана Беленюка.