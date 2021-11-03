На київській "Алеї слави" з'явилася зірка тенісистки Еліни Світоліної

Світоліна сказала, що такі події мотивують спортсменів на нові досягнення.

У вівторок, 2 листопада, на "Площі зірок" у Києві з'явилося ім'я української тенісистки Еліни Світоліної як символ визнання. Про це повідомляє Insider.

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Нагадаємо, що Світоліна стала бронзовою призеркою токійських Олімпійських ігор, які відбулися минулого літа в японській столиці.

"Для мене справді велика честь стати частиною української історії", — так тенісистка прокоментувала появу нової зірки на "Українській алеї слави", зазначивши, що подібні події мотивують і вселяють впевненість у спортсменів.

Під час церемонії Світоліній також вручили Орден княгині Ольги ІІІ ступеня. До цього у спортсменки вже був подібний орден, але другого ступеня, вона отримала його до Дня Незалежності України.

Тетяна Атаджанова, яка займається проектом "Площа зірок", під час церемонії нагадала, що більша частина з 82 зірок, які значаться на площі, носять імена українських спортсменів.

"Це люди, які щодня роблять величезний внесок у зміцнення міжнародного іміджу нашої країни", — сказала Атаджанова.

Нині серед інших відомих людей на "Площі" є зірки імені Андрія Шевченка, Леоніда Буряка, Олега Блохіна та Жана Беленюка.

До речі, вчора Еліна Світоліна разом із Жаном Беленюком побували на НСК "Олімпійський", де відбувся матч Ліги чемпіонів між "Динамо" та каталонською "Барселоною".

Раніше Фокус повідомляв, що тренер київського "Динамо" Мірча Луческу послався на несправедливість домашньої поразки від "Барселони". На його думку, команда награла щонайменше на нічию. Зокрема, тренер виділив дії двох центральних захисників киян – Іллі Забарного й Олександра Сироти.