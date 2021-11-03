На киевской "Аллее славы" появилась звезда теннисистки Элины Свитолиной

Свитолина сказала, что подобные события мотивируют спортсменов на новые достижения.

Во вторник, 2 ноября, на "Площади звезд" в Киеве появилось имя украинской теннисистки Элины Свитолиной, как символ признания. Об этом сообщает Insider.

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Напомним, что Свитолина стала бронзовым призером токийских Олимпийских игр, которые проходили минувшим летом в японской столице.

"Для меня, действительно, большая честь стать частью украинской истории", — так теннисистка прокомментировала появление новой звезды на "Украинской аллее славы", отметив, что подобные события мотивируют и вселяют уверенность в спортсменов.

Во время церемонии Свитолиной также вручили Орден княгини Ольги III степени. До этого у спортсменки уже был подобный орден, но второй степени, она получила его ко Дню Независимости Украины.

Татьяна Атаджанова, которая курирует проект "Площадь звезд" во время церемонии напомнила, что большая часть из 82 звезд, которые значатся на площади, носят имена украинских спортсменов.

"Это люди, которые ежедневно вносят огромный вклад в укрепление международного имиджа нашей страны", — сказала Атаджанова.

Сейчас в числе прочих известных людей на "Площади" есть звезды имени Андрея Шевченко, Леонида Буряка, Олега Блохина и Жана Беленюка.

К слову, вчера Элина Свитолина вместе с Жаном Беленюком побывали на НСК "Олимпийском", где проходил матч Лиги чемпионов между "Динамо" и каталонской "Барселоной".

Ранее Фокус сообщал, что тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу сослался на несправедливость домашнего поражения от "Барселоны". По его мнению, команда наиграла как минимум на ничью. В частности, тренер выделил действия двух центральных защитников киевлян — Ильи Забарного и Александра Сироты.