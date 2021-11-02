Золотой мальчик: гол Ансу Фати принес "Барселоне" победу над "Динамо"

Команда Мирчи Луческу не смогла взять очки в матче с "Барселоной" на НСК "Олимпийский": "Барселона" забила решающий мяч в середине второго тайма.

В Киеве на НСК "Олимпийский" завершился матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Динамо" и "Барселоной".

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Обе команды находились в незавидном турнирном положении: после трех сыгранных матчей "Динамо" занимало четвертую позицию, набрав одно очко, а "Барселона" шла на третьем месте, имея три очка в активе. Победа для каждого из соперников имела большое значение в борьбе за продолжение выступлений в еврокубках весной.

В первом тайме киевляне выглядели неплохо, хоть и чуть не пропустило в начале матча: удар Депая с ближней дистанции заблокировал Забарный. "Барселона" нагнетала обстановку у ворот "Динамо", но в середине тайма хозяева сами чуть не открыли счет. Шапаренко завершал атаку, которую разогнал Цыганков, но удар не получился. Спустя минуту момент был уже у Де Пены — с его ударом справился тер Стеген. И третий момент в этом игровом отрезке снова завершался попыткой Шапаренко — в этот раз острее, но снова неточно. С этим активе соперники и ушли на перерыв.

А во второй половине гости решили не церемониться и бросили все силы на достижение результата. В середине второго тайма Ансу Фати упал в штрафной площади "Динамо" и арбитр отправился смотреть VAR. Но по итогу просмотра решил, что был фол в атаке — "Динамо" в этом эпизоде оказалось спасено. Но "Барселона" продолжала атаковать и когда удалось довести дело до завершающего удара, произошел гол. Это Мингеса выполнил прострел с правого фланга, а Фати с ходу вколотил мяч в ворота — 1:0 в пользу гостей.

"Динамо", к чести Мирчи Луческу, не сдалось. Команда продолжала идти вперед и искать свой шанс. И если с ударом Сидорчука с дальней дистанции справился тер Стеген, то многоходовая комбинация с участием Цыганкова, удар которого также парировал немецкий голкипер, завершилась мощным ударом слета от Беньямина Вербича 6 о— намного выше цели. На последних минутах к розыгрышу углового приобщился Илья Забарный — его удар слета не принес команде дивидендов, мяч срикошетил от газона и прошел рядом со стойкой.

Таким образом, "Барселона" набрала шесть очков в двух матчах с "Динамо" и вышла на второе место в группе. "Бенфика" в параллельном матче квартета разгромно проиграла "Баварии" (2:5) и опустилась на третью позицию, у португальцев 4 очка.

Следующий матч группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" проведет дома 23 ноября, а соперником киевлян будет мюнхенская "Бавария".

Лига чемпионов УЕФА. Групповой этап. 4-й тур

"Динамо" — "Барселона" — 0:1 (0:0)

Гол: Ансу Фати, 70.

"Динамо": Бущан — Кендзера (Кендзера, 77), Забарный, Сирота, Караваев — Сидорчук, Шапаренко (Шепелев, 81) — Цыганков, Буяльский (Леднев, 81), Де Пена (Вербич, 77) — Гармаш (Витиньо, 71).

"Барселона": Тер Стеген — Мингеса, Эрик Гарсия, Лангле (Араухо, 79), Жорди Альба — Ф. Де Йонг, Бускетс, Нико Гонсалес — Гави (Усман Дембеле, 65), Депай, Фати (Бальде, 87).