Золотий хлопчик: гол Ансу Фаті приніс "Барселоні" перемогу над "Динамо"

Команда Мірчі Луческу не змогла взяти очки у матчі з "Барселоною" на НСК "Олімпійський": "Барселона" забила вирішальний м'яч у середині другого тайму.

У Києві на НСК "Олімпійський" завершився матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА між "Динамо" та "Барселоною".

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Обидві команди перебували у незавидному турнірному становищі: після трьох зіграних матчів "Динамо" посідало четверту позицію, набравши одне очко, а "Барселона" йшла на третьому місці, маючи три очки в активі. Перемога для кожного із суперників мала велике значення у боротьбі за продовження виступів у єврокубках навесні.

У першому таймі кияни виглядали непогано, хоч і мало не пропустили на початку матчу: удар Депая з ближньої дистанції заблокував Забарний. "Барселона" нагнітала обстановку біля воріт "Динамо", але у середині тайму господарі самі мало не відкрили рахунок. Шапаренко завершував атаку, яку розігнав Циганков, але удар не вдався. Через хвилину момент уже був у Де Пени — з його ударом впорався тер Штеґен. І третій момент у цьому ігровому відрізку знову завершувався спробою Шапаренка — цього разу гострішим, але знову неточно. З цим активом суперники і пішли на перерву.

А у другій половині гості вирішили не церемонитися та кинули всі сили на досягнення результату. У середині другого тайму Ансу Фаті впав у штрафному майданчику "Динамо" й арбітр подався дивитися VAR. Але за підсумком перегляду вирішив, що був фол в атаці — "Динамо" в цьому епізоді врятовано. Але "Барселона" продовжувала атакувати і, коли вдалося довести справу до завершального удару, стався гол. Це Мінгеса здійснив простріл із правого флангу, а Фаті з ходу забив м'яч у ворота — 1:0 на користь гостей.

"Динамо", на честь Мірчі Луческу, не здалося. Команда продовжувала йти вперед і шукати свій шанс. І якщо з ударом Сидорчука з дальньої дистанції впорався тер Штеґен, то багатоходова комбінація за участю Циганкова, удар якого також парирував німецький голкіпер, завершилася потужним ударом зльоту від Беньяміна Вербича 6 — набагато вище мети. На останніх хвилинах до розіграшу кутового долучився Ілля Забарний — його удар зльоту не приніс команді дивідендів, м'яч зрикошетив від газону та пройшов поряд зі стійкою.

Так, "Барселона" набрала шість очок у двох матчах із "Динамо" і вийшла на друге місце у групі. "Бенфіка" у паралельному матчі квартету розгромно програла "Баварії" (2:5) та опустилася на третю позицію, у португальців 4 очки.

Наступний матч групового етапу Ліги чемпіонів "Динамо" проведе вдома 23 листопада, а суперником киян буде мюнхенська "Баварія".

Ліга чемпіонів УЄФА. Груповий етап. 4-й тур

"Динамо" — "Барселона" — 0:1 (0:0)

Гол: Ансу Фаті, 70.

"Динамо": Бущан — Кендзьора (Кендзьора, 77), Забарний, Сирота, Караваєв — Сидорчук, Шапаренко (Шепелєв, 81) — Циганков, Буяльський (Лєднєв, 81), Де Пена (Вербич, 77) — Гармаш (Вітіньо, 71) ).

"Барселона": Тер Штеґен — Мінгеса, Ерік Гарсія, Лангле (Араухо, 79), Жорді Альба — Ф. Де Йонг, Бускетс, Ніко Гонсалес — Гаві (Усман Дембеле, 65), Депай, Фаті (Бальде, 87).