Луческу назвал несправедливым поражение "Динамо" от "Барселоны"

Главный тренер киевлян считает, что команда в домашней встрече с "Барселоной" заслужила хотя бы ничью.

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу сказал на послематчевой пресс-конференции о том, что его подопечные хорошо играли с "Барселоной" и что итоговый счет на табло несправедлив. Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

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Напомним киевляне проиграли из-за гола каталонского нападающего Ансу Фати.

[ + – ] Ансу Фати празднует победный гол.

"Мы заслужили как минимум ничью. Мы хорошо сыграли с "Барселоной", учитывая уровень этой большой команды", — сказал Луческу, отметив, что сегодня команда действовала смелее по сравнению с прошлыми матчами, увереннее контролировала мяч и проводила атаки.

Луческу обещает, что "Динамо" окажет достойное сопротивление в следующем туре Лиги чемпионов: 23 ноября в Киеве состоится матч с мюнхенской "Баварией".

Румынский тренер особо выделил игру центральных защитников — Александра Сироты и Ильи Забарного, — которые хорошо начинали атаки команды и разыгрывали лишнего.

Несмотря на поражение, Луческу говорит о том, что команда прибавляет и растет. "Уверен, что и с "Баварией" будет хорошая игра. Не уверен, что мы выиграем, но сыграем хорошо", — обещает тренер.

Ранее Фокус сообщал, что накануне, 2 ноября, в матче Лиги чемпионов "Динамо" проиграло домашний матч с "Барселоной". Единственный мяч на счету Ансу Фати.