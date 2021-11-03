Луческу назвав несправедливою поразку "Динамо" від "Барселони"

Головний тренер киян вважає, що команда у домашній зустрічі з "Барселоною" заслужила хоча б нічию.

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу сказав на післяматчевій пресконференції про те, що його підопічні добре грали з "Барселоною" і що підсумковий рахунок на табло несправедливий. Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

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Нагадаємо, кияни програли через гол каталонського нападника Ансу Фаті.

[ + – ] Ансу Фаті святкує переможний гол

"Ми заслужили як мінімум нічию. Ми добре зіграли з "Барселоною" з огляду на рівень цієї великої команди", — сказав Луческу, зазначивши, що сьогодні команда діяла сміливіше порівняно з минулими матчами, впевненіше контролювала м'яч і проводила атаки.

Луческу обіцяє, що "Динамо" чинитиме гідний опір у наступному турі Ліги чемпіонів: 23 листопада у Києві відбудеться матч із мюнхенською "Баварією".

Румунський тренер особливо виділив гру центральних захисників — Олександра Сироти й Іллі Забарного, які добре розпочинали атаки команди і розігрували зайвого.

Незважаючи на поразку, Луческу говорить про те, що команда додає та зростає. "Упевнений, що і з "Баварією" буде гарна гра. Не впевнений, що ми виграємо, але зіграємо добре", — обіцяє тренер.

Раніше Фокус повідомляв, що напередодні, 2 листопада, у матчі Ліги чемпіонів "Динамо" програло домашній матч із "Барселоною". Єдиний м'яч на рахунку Ансу Фаті.