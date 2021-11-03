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Луческу назвав несправедливою поразку "Динамо" від "Барселони"

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Ансу Фаті, барселона

Головний тренер киян вважає, що команда у домашній зустрічі з "Барселоною" заслужила хоча б нічию.

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу сказав на післяматчевій пресконференції про те, що його підопічні добре грали з "Барселоною" і що підсумковий рахунок на табло несправедливий. Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

Нагадаємо, кияни програли через гол каталонського нападника Ансу Фаті.

Ансу Фаті, барселона
Ансу Фаті святкує переможний гол

"Ми заслужили як мінімум нічию. Ми добре зіграли з "Барселоною" з огляду на рівень цієї великої команди", — сказав Луческу, зазначивши, що сьогодні команда діяла сміливіше порівняно з минулими матчами, впевненіше контролювала м'яч і проводила атаки.

Луческу обіцяє, що "Динамо" чинитиме гідний опір у наступному турі Ліги чемпіонів: 23 листопада у Києві відбудеться матч із мюнхенською "Баварією".

Румунський тренер особливо виділив гру центральних захисників — Олександра Сироти й Іллі Забарного, які добре розпочинали атаки команди і розігрували зайвого.

Незважаючи на поразку, Луческу говорить про те, що команда додає та зростає. "Упевнений, що і з "Баварією" буде гарна гра. Не впевнений, що ми виграємо, але зіграємо добре", — обіцяє тренер.

Раніше Фокус повідомляв, що напередодні, 2 листопада, у матчі Ліги чемпіонів "Динамо" програло домашній матч із "Барселоною". Єдиний м'яч на рахунку Ансу Фаті.