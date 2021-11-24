Спортсменка-миллионерша: сколько призовых заработала Элина Свитолина в 2021 году

Согласно официальному отчету WTA, украинская теннисистка получила солидные призовые по итогам сезона.

Всемирная теннисная ассоциация (WTA) опубликовала отчет о сезоне 2021.

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В частности, в документах организации появился файл с суммами призовых, которые теннисистки заработали в 2021 году. Лучшая из украинок, Элина Свитолина, завершившая год на 15-й позиции в рейтинге, в нынешнем сезоне заработала 1,29 млн долларов. Из них 1 миллион и 293 тысячи — за выступления в одиночной сетке и еще 35 тысяч долларов за выступления в парном разряде. По показателю заработанных призовых Свитолина заняла 23-е место в списке.

Гонорары других украинок из топ-100 рейтинга куда скромнее. Марта Костюк, занимающая 50-е место в рейтинге, в 2021 году заработала 643 865 долларов призовых, а Ангелина Калинина — 400 912 долларов.Еще одна украинка из первой сотни, Даяна Ястремская, пополнила свой счет на 232 605 долларов.

Больше всех призовых в 2021 году заработала австралийка Эшли Барти: благодаря успешному выступлению на нескольких турнирах, первая ракетка мира выиграла 4 миллиона долларов. В первой пятерке также чешка Барбора Крейчикова, белоруска Арина Соболенко, еще одна чешка Каролина Плишкова и испанка Гарбинье Мугуруса.

Отметим, что ранее Элина Свитолина рассказала о том, что у них с супругом Гаэлем Монфисом есть брачный контракт. Украинская теннисистка считает это нормальной практикой в тех случаях, если женщина зарабатывает большие деньги.

В начале ноября у киевского Дворца Спорта была открыта именная звезда Элины Свитолиной: во время церемонии теннисистке вручили Орден княгини Ольги III степени. Кроме Свитолиной на этой площади есть именные звезды Андрея Шевченко, Леонида Буряка, Олега Блохина и Жана Беленюка.