На відпочинку в Іспанії: Світоліна показала, як проводить відпустку з чоловіком (фото)

Одна з найбільш обговорюваних тенісних пар відновлюється після важкого сезону і не забуває про тренування.

Українська тенісистка Еліна Світоліна проводить відпустку в іспанському місті Тенеріфе. Спортсменка в Instagram stories опублікувала фото зі своїм чоловіком Гаелем Монфісом, французьким тенісистом з корінням із Гваделупи, який у поточному рейтингу APT посідає 21 рядок.

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На одному з фото Монфіс цілує свою дружину, з якою одружився влітку 2021 року.

[ + – ] Фото: Instagram | Професійні тенісисти Еліна Світоліна та Гаель Монфіс на відпочинку

Раніше спортсменка публікувала кумедне відео про повсякденне життя тенісної пари.

[ + – ] Еліна Світоліна та Гаель Монфіс

Для першої ракетки України сезон, що завершився, став не найвдалішим у кар'єрі: вона завершила його з найгіршими показниками за останні 6 років. У рейтингу WTA Еліна Світоліна посідає лише 15 рядок. Але, водночас, Світоліна успішно виступила на Олімпіаді в Токіо, вигравши бронзову медаль в одиночному жіночому розряді. На шляху до фіналу її зупинила представниця Чехії Маркета Вондроушева, а в матчі за третє місце українка впоралася із суперницею з Казахстану Оленою Рибакіною.

Про відносини Світоліної та Монфіса стало відомо під час Відкритого чемпіонату Австралії 2019 року. У липні 2021 року Еліна Світоліна та Гаель Монфіс зіграли весілля. Святкова церемонія відбулася у Швейцарії.

У листопаді 27-річна тенісистка розповіла, що в них із Гаелем Монфісом є шлюбний контракт. За словами Світоліної, у європейських країнах це поширена практика і якщо жінка заробляє великі гроші, то треба подбати про власну фінансову безпеку.

Раніше Фокус повідомляв про те, скільки призових Світоліна заробила за виступи в турнірах з тенісу в поточному році. Дані WTA свідчать про те, що українка отримала пристойні призові в цьому сезоні.