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На відпочинку в Іспанії: Світоліна показала, як проводить відпустку з чоловіком (фото)

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Еліна Світоліна та Гаель Монфіс, світоліна чоловік
Фото: instagram.com | Еліна Світоліна та Гаель Монфіс

Одна з найбільш обговорюваних тенісних пар відновлюється після важкого сезону і не забуває про тренування.

Українська тенісистка Еліна Світоліна проводить відпустку в іспанському місті Тенеріфе. Спортсменка в Instagram stories опублікувала фото зі своїм чоловіком Гаелем Монфісом, французьким тенісистом з корінням із Гваделупи, який у поточному рейтингу APT посідає 21 рядок.

На одному з фото Монфіс цілує свою дружину, з якою одружився влітку 2021 року.

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс, монфіс Світоліна
Фото: Instagram | Професійні тенісисти Еліна Світоліна та Гаель Монфіс на відпочинку

Раніше спортсменка публікувала кумедне відео про повсякденне життя тенісної пари.

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс

Для першої ракетки України сезон, що завершився, став не найвдалішим у кар'єрі: вона завершила його з найгіршими показниками за останні 6 років. У рейтингу WTA Еліна Світоліна посідає лише 15 рядок. Але, водночас, Світоліна успішно виступила на Олімпіаді в Токіо, вигравши бронзову медаль в одиночному жіночому розряді. На шляху до фіналу її зупинила представниця Чехії Маркета Вондроушева, а в матчі за третє місце українка впоралася із суперницею з Казахстану Оленою Рибакіною.

Про відносини Світоліної та Монфіса стало відомо під час Відкритого чемпіонату Австралії 2019 року. У липні 2021 року Еліна Світоліна та Гаель Монфіс зіграли весілля. Святкова церемонія відбулася у Швейцарії.

У листопаді 27-річна тенісистка розповіла, що в них із Гаелем Монфісом є шлюбний контракт. За словами Світоліної, у європейських країнах це поширена практика і якщо жінка заробляє великі гроші, то треба подбати про власну фінансову безпеку.

Раніше Фокус повідомляв про те, скільки призових Світоліна заробила за виступи в турнірах з тенісу в поточному році. Дані WTA свідчать про те, що українка отримала пристойні призові в цьому сезоні.