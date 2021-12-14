На отдыхе в Испании: Свитолина показала, как проводит отпуск с супругом (фото)

Одна из самых обсуждаемых теннисных пар восстанавливается после тяжелого сезона и не забывает о тренировках.

Украинская теннисистка Элина Свитолина проводит отпуск в испанском городе Тенерифе. Спортсменка в "Instagram stories" опубликовала фото со своим супругом Гаэлем Монфисом, французским теннисистом с корнями из Гваделупы, который в текущем рейтинге APT занимает 21 строчку.

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На одном из фото Монфис целует свою жену, с которой вступил в брак летом 2021 года.

[ + – ] Фото: Instagram | Профессиональные теннисисты Элина Свитолина и Гаэль Монфис на отдыхе

Ранее спортсменка публиковала забавное видео о повседневной жизни теннисной пары.

[ + – ] Элина Свитолина и Гаэль Монфис

Для первой ракетки Украины завершившийся сезон стал не самым удачным в карьере: она завершила его с худшими показателями за последние 6 лет. В рейтинге WTA Элина Свтолина занимает только 15 строчку. Но, в то же время, Свитолина успешно выступила на Олимпиаде в Токио, выиграв бронзовую медаль в одиночном женском разряде. На пути к финалу ее остановила представительница Чехии Маркета Вондроушева, а в матче за третье место украинка справилась с соперницей из Казахстана Еленой Рыбакиной.

Об отношениях Свитолиной и Монфиса стало известно во время Открытого чемпионата Австралии 2019 года. В июле 2021 года Элина Свитолина и Гаэль Монфис сыграли свадьбу. Праздничная церемония состоялась в Швейцарии.

В ноября 27-летняя теннисистка рассказала, что у них с Гаэлем Монфисом есть брачный контракт. По словам Свитолиной, в европейских странах это распространенная практика и если женщина зарабатывает большие деньги, то нужно позаботиться о собственной финансовой безопасности.

Ранее Фокус сообщал о том, сколько призовых Свитолина заработала, выступах в турнирах по теннису в текущем году. Данные WTA свидетельствуют о том, что украинка получила приличные призовые в этом сезоне.