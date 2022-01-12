Квартиры в Лондоне и Монако. Свитолина рассказала о своей недвижимости

Первая ракетка Украины владеет имуществом в нескольких странах.

Украинская теннисистка Элина Свитолина владеет тремя квартирами и автомобилем Mercedes. Об этом спортсменка рассказала во время интервью для YouTube-канала "В гостях у Дмитрия Гордона".

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По словам 27-летней теннисистки, она купила небольшую квартиру в Киеве, но призналась что живет скромно.

"Люблю, чтобы не было излишеств. В Одессе у меня живут родители и бабушка, так что там у нас тоже есть недвижимость. Также у меня есть квартиры в Лондоне и Монако", — рассказала Элина Свитолина.

Лучшая теннисистка Украины призналась, что ездит на автомобиле Mercedes, но не уточнила модель. Его Свитолиной подарил ее супруг, французский теннисист Гаэль Монфис.

На данный момент Элина Свитолина занимает 16-е место в рейтинге WTA. В 2022 году украинка провела пока только один матч, в рамках турнира WTA в австралийской Аделаиде, она проиграла стартовый поединок россиянке Анастасии Гасановой (7-5; 4-6; 3-6). На данный момент Свитолина готовится выступить на первом крупном турнире сезона — Australian Open.

Ранее Фокус рассказывал, что Элина Свитолина вместе с супругом Гаэлем Монфисом провела отпуск в испанском Тенерифе.

По итогам 2021 года, согласно официальным данным, опубликованным в отчете WTA, Элина Свитолина заработала 1,29 миллионов долларов призовых. Это 23-й результат среди теннисисток в мире.

В ноябре Элина Свитолина рассказала, что у нее есть брачный контракт с Гаэлем Монфисом. Таким образом спортсменка застраховала свой вклад в совместно нажитое имущество. При этом, у звездной пары есть общий бюджет, но каждый из них сохраняет часть денег на личные расходы.